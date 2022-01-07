Фото и видео Рождества в Новосибирске 2022: как прошел праздник в храмах и в соцсетях

В этом году новосибирцы смогли прийти в храмы на службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото и видео Рождества в Новосибирске 2022 появилось в соцсетях. Несмотря на пандемию коронавируса, праздник многие отметили в храмах — сотни прихожан пришли на службы ночью или с раннего. Любители активного отдыха встали на лыжи и коньки, а некотрые поехали на дачу. Как прошел праздник в столице Сибири, читайте в нашем материале.

Вертеп в Троице- Владимирском соборе в Новосибирске. Фото: предоставлено прихожанами Троице-Владимирского собора.

На Рождество в Новосибирске 2022 верующих, в отличие от прошлого года, пустили в храмв. Однако прихожан попросили прийти в масках, в на полу в церквях нанесли разметку социальной дистанции. Многие храмы организовали онлайн- трансляции, украсили помещения и двор.

Сибирячка Елена решила в праздник навести порядок на даче. Фото: https://www.instagram.com/ellenatsapenko/

Мороз в -13 градусов не испугал любителей катания на коньках, лыжах и сноубордах. Отдельные смельчаки даже поехали на дачу — навести порядок, убрать снег. Например, сибирячка Елена отпраздновала Рождество с глинтвейном и лопатой

Кулинар Екатерина Смирнова приготовила необычные вареники к праздничному столу. Фото: https://www.instagram.com/ekaterina_smi_r_nova/

Какой же праздник без угощения! Кулинар и блогер Екатерина Смирнова налепила необычных вареников с начинкой из адыгейского сыра и зелени.

Новосибирский зоопарк запустил рождественский челлендж — наряди своего питомца. Фото: https://www.instagram.com/nskzoo_official/

Новосибирский зоопарк нарядил ламу в рождественского оленя. Вместе с компанией NL International они запустили рождественский челлендж — наряди своего питомца к празднику. Звездой фотосессии стал пес в Новогоднем костюме.

Kpop. Фанаты k-pop не остались в стороне и выпустили праздничный клип. Фото:instagram.com/ made4dream_cdt

Новосибирские фанаты k-pop выпустили к Рождеству видео с танцами в новогодних костюмах. Клип снимали в одном из крупных ТЦ.

— Песня имеет сильную энергетику, которую наша команда хотела пропустить через себя и передать в своем видео-кавере. Так же сюда очень подходят забавные рождественские образы, которые каждый из нас подобрал себе сам. На наш взгляд, получилось очень позитивно и празднично, — рассказала «КП-Новосибирск» основатель танцевальной группы MAD Екатерина Холод.

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