Умер Анатолий Квашнин - экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе болел коронавирусом

Анатолию Квашнину было 75 лет. Фото: https://mil.ru/

В Москве 7 января умер Анатолий Квашнин — экс—глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ, бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. Генералу было 75 лет.

По предварительной информации, причиной смерти генерала стал коронавирус.

Анатолий Квашнин начал службу в Советской Армии в 1969 году в звании лейтенанта. В 1989 году закончил Военную академию Генштаба Вооруженных Сил, а в 1994 году был назначен командующим Объединенной группировкой войск в Чеченской Республике. В 1995 году в звании генерал-полковника возглавил Северо-Кавказский военный округ. С 1997 по 2004 год Квашнин возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ, после был уволен в запас. С 2004 по 2010 год был полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

КСТАТИ

Предлагал сделать Новосибирск столицей России

Анатолий Квашнин был одним из самых ярких политиков и на посту полпреда запомнился сибирякам яркими инициативами и высказываниями.

1. Квашнин предлагал сделать Новосибирск столицей России, называя Сибирь центром страны.

- Если Родина - мать, то грудь матери - это Сибирь. Это центр России: не только географический, но и геополитический, - говорил Анатолий Васильевич. - Я убежден, что столица России должна быть в центре, а не на окраине. Москва - это окраина. Пусть не сейчас, но все равно когда-то столицу перенесут.

2. Анатолий Васильевич неоднократно высказывался в поддержку процесса укрупнения регионов: при нем появилась увеличенная Иркутская область и Забайкальский край.

3. Всегда высоко оценил работу новосибирского «Вектора» по защите людей от непредсказуемых болезней в современном мире.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.