Последние новости Новосибирска на 7 января 2022 года: сибиряки оказались в гуще протестов в Казахстане, врачи спасли девочку с огромной опухолью мозга

Сообщаем главные новости на 7 января. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

НОВОСИБИРЦЫ — О ПРОТЕСТАХ В КАЗАХСТАНЕ

Протесты в Казахстане длятся уже несколько дней, мирные выступления переросли в беспорядки и мародерство. В протестующих городах оказались новосибирцы, которые приехали к родным и друзьям на новогодние каникулы. Они рассказали, что происходит в стране и как они выживают среди беспорядков.

РЕЙСЫ В КАЗАХСТАН ОТМЕНИЛИ

Из-за протестов автовокзал Новосибирска временно приостановил рейсы в Усть-Каменогорск, а аэропорт «Толмачево» отменил авиарейсы во все города Казахстана. Когда транспортное сообщение будет возобновлено — неизвестно.

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ДЕВОЧКУ С ОПУХОЛЬЮ МОЗГА

Сложную операцию провели новосибирские хирурги. Они помогли 6-летней девочке, удалив ей опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Сейчас маленькая пациентка восстанавливается.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОРОЗЫ

В Новосибирске ожидается похолодание в Рождество. В канун религиозного праздника придут морозы до -21 градуса.

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