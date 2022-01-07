Последние новости Новосибирска на 7 января 2022 года: сибиряки оказались в гуще протестов в Казахстане, врачи спасли девочку с огромной опухолью мозга

Сообщаем главные новости на 7 января. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.
НОВОСИБИРЦЫ — О ПРОТЕСТАХ В КАЗАХСТАНЕ
Протесты в Казахстане длятся уже несколько дней, мирные выступления переросли в беспорядки и мародерство. В протестующих городах оказались новосибирцы, которые приехали к родным и друзьям на новогодние каникулы. Они рассказали, что происходит в стране и как они выживают среди беспорядков.
РЕЙСЫ В КАЗАХСТАН ОТМЕНИЛИ
Из-за протестов автовокзал Новосибирска временно приостановил рейсы в Усть-Каменогорск, а аэропорт «Толмачево» отменил авиарейсы во все города Казахстана. Когда транспортное сообщение будет возобновлено — неизвестно.
НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ДЕВОЧКУ С ОПУХОЛЬЮ МОЗГА
Сложную операцию провели новосибирские хирурги. Они помогли 6-летней девочке, удалив ей опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Сейчас маленькая пациентка восстанавливается.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОРОЗЫ
В Новосибирске ожидается похолодание в Рождество. В канун религиозного праздника придут морозы до -21 градуса.
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