Последние новости Новосибирска на 5 января 2022 года: от коронавируса умерла 33-летняя женщина, гадюку поймали в школе

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть ковид. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НАРИСОВАЛИ ПОРТРЕТ УНГЕРНА

Портрет белогвардейского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга появился на стене здания на улице Фабричной, 10. И вызвал много споров: сибиряки припомнили и его расправы над красногрвардейцами и мирными жителями, и невероятную жестокость к собственным солдатам. Уберут портрет или нет, пока неясно.

НА ГОРКЕ РЕБЕНКУ ПРЫГНУЛИ НА ГОЛОВУ

На горке 10-летнему мальчику прыгнул на лицо другой школьник. От боли ребенок потерял сознание, у него сломана челюсть: Сейчас третьеклассник наодится в больнице, а с его обидчиком беседуют инспекторы ПДН.

В ШКОЛЕ ПОЙМАЛИ ЗМЕЮ

В школе села Первотроицк Каргатского района вместе Деда Мороза к ученикам приползла змея: дети обнаружили ее в коридоре. Как думаете, откуда она там взялась?

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА 33-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА

Увы, но коронавирус и не думает отступать: за минувшие сутки болезнь унесла жизни 12 человек, среди которых была 33-летняя женщина. Еще 283 сибиряка сибиряка находятся в реанимации, 43 из них подключены к аппаратм

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