Последние новости Новосибирска на 31 декабря 2021 года: Деды Морозы-алипинисты поздравили больных детей, сибирячка на инвалидной коляске стала звездой спорта

Сообщаем главные новости на 31 декабря. Фото: Минздрав НСО / личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ДЕДЫ МОРОЗЫ СПУСТИЛИСЬ С КРЫШИ, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ДЕТЕЙ

Альпинисты в костюмах Дедов Морозов устроили новогоднее чудо для онкобольных детей. Трое Сант спустились с крыши больницы, чтобы порадовать и поздравить малышей с наступающим Новым годом.

СИБИРЯЧКА НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ СПОРТЗАЛА

Жительница Новосибирска Ольга Халявина оказалась в инвалидном кресле после страшного ДТП. 5 лет провела в больницах, но травма ее не сломила, она выбралась из депрессии. В 40 лет решила брать новую вершину — пошла в спортзал.

КОШКУ СПАСАЮТ ОТ ВИРУСНОГО ЛЕЙКОЗА

Худую и голодную кошку породы мейн-кун нашли под Новосибирском с потрепанным мехом и воспаленными глазами. У нее вирусный лейкоз — эта болезнь не опасна для людей и собак. Волонтеры ищут для кошки новых добрых хозяев.

НА СТАНЦИИ «СПОРТИВНАЯ» ЗАРАБОТАЛИ ЭСКАЛАТОРЫ

На строящейся станции метро «Спортивная» в тестовом режиме заработали два эскалатора. После новогодних праздников запустят и третий. После этого начнут устанавливать перегородки на платформах, а дальше рабочие займутся внутренней отделкой и облицовкой фасада станции.

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