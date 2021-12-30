В Новосибирской области завершился четвертый поток проекта Россельхозбанка «Школа фермера»

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Они изучили правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, познакомились с новейшими агротехнологиями и прошли практику на ведущих предприятиях отрасли. Итоговой работой выпускников стали бизнес-планы, для подготовки которых слушатели провели исследование рынков сбыта, оценку рисков, необходимых вложений и затрат, а также условий производства и технических ресурсов. Обучение проходило на базе Новосибирского государственного аграрного университета.

Высоко оценил проекты выпускников Школы директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

- По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов. Россельхозбанк всегда поддерживает идеи фермеров, для этого у нас есть все ресурсы: взаимодействие с органами власти, финансовые средства, программы государственной поддержки и многое другое. Отмечу, что Россельхозбанк заинтересован в развитии всех проектов выпускников Школы - как начинающих фермеров, реализующих проекты с нуля, так и опытных фермеров, развивающих действующие хозяйства, - подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

- Сегодня мы завершаем уже четвертый поток проекта «Школы фермера». Без поддержки Россельхозбанка это было бы невозможно. Надеюсь, полученные знания дадут выпускникам импульс в создании новых хозяйств, либо в развитии уже действующих, и в нашем регионе появятся новые фермеры, - добавил ректор Новосибирского аграрного университета Евгений Рудой.

Участник «Школы фермера» Семён Фролов представил комиссии свой бизнес-проект «Ферма в небе», который предполагает выращивание на крышах жилых домов натуральных продуктов. Он видит своей целью изменить представление о сельском хозяйстве и урбанизировать его.

- Принять участие в «Школе фермера» мне рекомендовали сотрудники РСХБ. Во время обучения я заинтересовался тематикой вертикальных ферм по выращиванию микрозелени и приобрел практические знания, - рассказал Семён Фролов.

Состав группы обучающихся на четвертом потоке проекта оказался необычным: за парту сели менеджеры крупных аграрных компаний, предприниматели, научные сотрудники, чиновники, а также потомственные аграрии, продолжающие дело своих родителей. Поэтому на защите бизнес-планов были предложены идеи как по созданию агростартапов, так и по расширению уже действующего успешного бизнеса.

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Сергей Пыхтин, глава Тогучинского района Новосибирской области прошел обучение, чтобы познакомиться с новыми направлениями развития сельского хозяйства.

- Молодежь в сельской местности не получает достаточно информации, мне бы хотелось рассказать им о новых бизнес-идеях. Прекрасный пример - выращивание микрозелени, это может быть идеальным стартапом, потому что не требует больших площадей и вложений, позволяет начать производство даже в собственной квартире, - отметил он.

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Общая продолжительность курса - до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком. С сентября 2020 года Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 50 регионах страны.