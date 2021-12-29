«Сын ничего не знает»: кондитер стала суррогатной мамой, чтобы оплатить ипотеку

Сибирячка всю беременность жила вдалеке от семьи. Фото: личный архив.

О том, что 29-летняя Инна* родила ребенка бездетной паре, в ее родном городе почти никто не знает. Девушка признается: даже от родной матери все скрывала до последнего, а во время беременности жила в Новосибирске. Своей историей сибирячка поделилась с КП-Новосибирск.

«МАМЕ НЕ ГОВОРИЛА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ»

Инна со своей семьей живет в Красноярском крае. У нее есть сын одиннадцати лет, дочке 13, муж работает, дома не сидит (кем трудится, сибирячка не говорит). Сама героиня - кондитер. Обычная среднестатистическая картина, средний доход – около 80 тысяч рублей в месяц. Не пусто, но и не густо. Как скромно говорит Инна: всегда хотелось чуть-чуть больше. А тут еще ипотека съедает треть семейного дохода.

- О том, чтобы стать суррогатной мамой, я задумалась, когда моя сестра поучаствовала в подобной программе. У нее был положительный опыт, я тоже решила – надо пробовать, рожать, но муж был категорически против: не понимал, как все происходит, не хотел, чтобы я уезжала в другой город, - поделилась с КП-Новосибирск Инна.

Тогда женщина стала искать варианты поближе к дому, и в интернете нашла группу новосибирского центра суррогатного материнства и донорства «СибАист». И стала уговаривать мужа.

- У нас растут сын и дочка, нужно об их будущем думать. А у нас долг в полмиллиона рублей за дом «висит». И почему бы не погасить его, если есть такая возможность? Я стала объяснять мужу, что в медцентре мне сделают ЭКО, что я все время буду под присмотром врачей, - вспоминает Инна. – И он в итоге согласился.

После этого Инна поехала в Новосибирск. Никто, кроме самых близких, не знал, что в чужом городе она будет вынашивать ребенка.

- Я даже от своей мамы несколько месяцев это скрывала: она всегда считала суррогатное материнство чем-то неприемлемым. Созналась во всем, когда уже была на достаточно большом сроке. Она была в шоке, сильно переживала, - говорит Инна. – Знали все только мой муж, сестры и 13-летняя дочка. Сын был не в курсе.

«У БИОМАМЫ – ДИАБЕТ»

В Новосибирске Инна познакомилась с биологическими родителями будущего ребенка – бездетной парой, которая отчаялась зачать малыша.

- У биомамы обнаружили диабет первого типа: она могла выносить ребенка, но после родов могла умереть бы сама. Даже если бы ей сделали кесарево сечение, то разрез после операции у нее не смог бы зажить, по крайней мере мне так объяснила эта пара, - рассказывает Инна. – Мне объясняли, что никаких эмоций быть не должно, но я переживала и понимала всю ответственность перед ними.

Инну поселили в съемной квартире: за нее платили биородители. Они же ежемесячно перечисляли ей зарплату – 30 тысяч рублей. Столько же по контракту пара заплатила за одежду для беременных, которую носила Инна.

- При этом по условиям контракта я не имела права уезжать из Новосибирска, и общалась с семьей только по телефону, - делится сибирячка.

Беременность протекала без осложнений, но за несколько дней до родов случилась беда.

- Обычно беременным УЗИ на последних неделях не делают, но мне, как суррогатной маме, его провели. И врач тогда побледнела и выскочила из кабинета: у ребенка было замедлено кровообращение. Шансом его спасти было экстренное кесарево сечение. Меня сразу же повезли на операцию, - говорит Инна. – Единственное, о чем я тогда думала – лишь бы малыш выжил.

К счастью, ребенка удалось спасти: родился здоровый мальчик весом 2,5 килограмма. На руки Инне его не дали – таковы правила.

Восстановление у сибирячки прошло хорошо: она уже находится дома и разобралась с долгом. Кроме ежемесячной зарплаты, по контракту женщине выплатили – 1,1 миллиона рублей.

- На следующий день после моего приезда я пошла в банк и погасила ипотеку. А еще мы наконец-то купили машину, - рассказала Инна. - Сын до сих пор не знает, почему мама уезжала: решили от него все скрыть. Думаю, так будет лучше. Дочка, кстати, восприняла мое суррогатное материнство положительно, она рада, что мама помогла бездетной паре. Я стараюсь думать также. Изначально настраивалась на то, что это не мой ребенок. Просто рада, что малыш здоров. И самое главное - я помогла другой семье стать счастливее!

*Имя героини публикации изменено.

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