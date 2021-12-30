Последние новости Новосибирска на 30 декабря 2021 года: из-за угрозы взрыва эвакуировали лабораторию, цены на такси взлетят в Новый год

Сообщаем главные новости на 30 декабря. Фото: МЧС / Евгения ГУСЕВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.

ЭВАКУИРОВАЛИ ЛАБОРАТОРИЮ СИБУПК

В Новосибирске из лаборатории СибУПК эвакуировали сотрудников. Это произошло из-за подозрений об утечки опасного вещества — металлического натрия. Сотрудники МЧС выехали на место и провели проверку.

ТАКСИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПОДОРОЖАЕТ В 1,5 РАЗА

Эксперты дали прогноз, как вырастут цены на такси в ночь с 31 декабря на 1 января. По их оценке, пассажирам придется заплатить почти в 1,5 раза больше, чем обычно.

ЖИТЕЛЬНИЦА МОРДОВИИ ИЩЕТ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ БРАТА — ЦИРКОВОГО МОТОЦИКЛИСТА

Жительница Мордовии ищет в Новосибирской области своего брата, родившегося 16 ноября 1966 года. Мужчина уехал из родного села Пермиси на заработки и перестал выходить на связь.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОВИДОМ СНИЖАЕТСЯ

Минздрав заявил, что в регионе стабилизировалась заболеваемость коронавирусом. В связи с этим вернутся к обычному профилю работы городская больница № 3 и Обская центральная городская больница.

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