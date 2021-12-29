Самый продуктивный депутат в Государственной Думе от Новосибирской области

Депутат Госдумы Александр Аксененко сравнивает жаркие обсуждения законов со спортивным матчем и подводит итоги своей работы в 2021 году.

Журналисты «КП» - Новосибирск» встретились с депутатом Государственной думы ФС РФ, председателем регионального отделения социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области Александром Аксененко. Мы поговорили о том, как Александр Аксененко адаптировался к работе в Госдуме, о его активном участии в новых законопроектах и борьбе за отмену QR-кодов. Все самое интересное - в нашем материале.

- Расскажите, как продвигается ваша работа в качестве депутата Государственной думы. Насколько быстро вы адаптировались к новым масштабам?

- У нас очень хорошо скоординирована внутрифракционная работа. Благодаря этому достаточно быстро удалось вникнуть во все процессы. В преддверии пленарных заседаний мы на рабочих группах внутри фракции обсуждаем повестку, все рассматриваемые законопроекты, а их объем достаточно большой. Инициатором законодательных изменений в подавляющем большинстве случаев выступает правительство. Стараюсь максимально вникать в суть этих изменений, чтобы под благовидным предлогом социального добра не просочились сомнительные вещи. В таких случаях, если есть хоть доля сомнения, в какую сторону качнут эти изменения, я принимаю решение или не голосовать, или голосовать против. И обязательно задаю вопросы представителям правительства, чаще всего иллюстрируя их опытом Новосибирской области. Как, например, мусорная реформа или изношенность коммуникаций отопления.

Руководство партии делегировало меня в комитет по строительству и ЖКХ Государственной думы, где я был избран заместителем председателя. Месяц назад меня также включили в экспертный совет по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства.

- Участие в обсуждении каких законопроектов вы принимали?

- Один законопроект, где я выступил соавтором, уже одобрен Госдумой. Это профильный законопроект, направленный на решение проблемы обманутых дольщиков, в нем как раз отражен положительный опыт нашей области. И еще 12 законопроектов социальной направленности - законопроекты совместной работы фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Эти 12 законопроектов только внесены на рассмотрение, должны пройти ряд процедур, прежде чем дойдут до первого чтения. Все это инициативы, о которых я говорил в своей предвыборной кампании. Одна из них, к примеру, касается прожиточного минимума, его размер сейчас откровенно занижен. А эта сумма, за порогом которой даже не бедность, а нищета, является реперной точкой для расчетов всех социальных выплат, формирования фонда оплаты труда и так далее.

- Расскажите о вашем недавнем выступлении на первом чтении законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Как вы думаете, почему закон поддержало такое количество депутатов?

- В Госдуме есть фракция, представляющая партию власти. И если законопроект правительственный, то его, скорее всего, поддержат подавляющим большинством. Да, нередко у нас - оппозиции - получается разворачивать громкие обсуждения с адекватными доводами - и законопроекты удается отбить. Я рекомендую читателям посмотреть несколько заседаний, нередко это очень увлекательно, не менее, чем спортивный матч.

Александр Аксененко с супругой Анной Аксененко и дочерьми.

Что касается законопроекта о введении QR-кодов, во время его рассмотрения в первом чтении в Госдуме я пытался говорить на понятном правительству языке. Вопрос, который я задал Татьяне Голиковой, касался финансово-экономического обоснования законопроекта. В нем указано, что вводимая норма не потребует дополнительных средств из бюджета. Это, по моему мнению, абсолютная неправда. Мы знаем, что в тех субъектах Федерации, где эта мера с QR-пропусками уже введена, страдают многие виды бизнеса: убытки, закрытие и т. п. А это люди, теряющие работу, потеря налоговой прибыли в бюджет. Те же авиаперевозчики, когда речь зашла о QR-кодах, заявили о 90 миллиардах рублей гипотетических убытков. У кого они начали просить эти деньги? У правительства, из бюджета. Не лучше ли направить эти деньги на развитие здравоохранения, а не возмещать убытки от введения сомнительной пропускной системы, которая буквально внесла огромный диссонанс в общество?

Но мы остались в меньшинстве. А к фракции большинства на этот раз примкнули часть депутатов из партии «Новые люди» и ЛДПР. Видимо, они считают, что их избиратели сделали бы именно такой выбор.

- Каким был этот год для вас? Какое самое большое достижение?

- Самое большое достижение - это выборы в Государственную думу. Достаточно серьезный шаг, который сопряжен с большой ответственностью. Я на него решился, и более 63 тысяч человек с 137-го избирательного округа поддержали меня в этом решении - представлять их интересы на федеральном уровне.

- Как сейчас выстроен ваш график работы? Как часто видитесь с семьей? Домочадцы не протестуют? Или относятся с пониманием?

- График плотный, но эта работа меня захватывает. Раз в месяц - региональная неделя, когда депутаты должны работать на территории, проводить приемы на округе, встречаться с администрациями и т. п. В остальные три пленарные недели режим работы такой: четыре дня - в Москве, три - в Новосибирске (основной упор в эти дни делаю на работу в партии, так как являюсь руководителем регионального отделения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»). И в эти же дни в Новосибирске провожу время с семьей. Конечно, этого времени не столько, сколько хотелось бы, но мы стараемся находить баланс. С такой командировочной жизнью нам приходится сталкиваться не впервые. Когда я был профессиональным хоккеистом, тоже приходилось много ездить.

- Есть вещи, по которым вы скучаете в новом статусе депутата? Или времени и сил хватает на все?

- Семья, конечно. Скучаю по семье. В нынешнем формате очень мало удается общаться с близкими, еще реже - с друзьями. Ну и, конечно, совсем не хватает времени на спорт. Надеюсь, когда график станет более стабильным, появится возможность снова вернуться к хоккейным тренировкам и чаще видеться с семьей.

- Мне от всей души хочется пожелать нашим жителям здоровья. Это главное. Будет здоровье - получится и все остальное. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Удачи вам во всем!