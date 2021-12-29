Последние новости Новосибирска на 29 декабря 2021 года: ЧП на шоколадной фабрике, подготовка к новой волне коронавируса

Сообщаем главные новости на 29 декабря. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 декабря 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ЧП НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

В Бердске в цехе шоколадной фабрики обрушились перекрытия. На место выехали сотрудники МЧС. По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал.

ПОДГОТОВКА К НОВЫМ ВОЛНАМ КОРОНАВИРУСА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти будут готовиться к новым волнам коронавируса в 2022 году. Глава региона не стал делать конкретных прогнозов, но отметил, что возвращение гриппа и ОРВИ предрекает ослабевание коронавируса. Он также сообщил, что несколько ковидных госпиталей, развернутых в регионе, перепрофилируют назад в обычные больницы.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ТЕРРОРИЗИРУЮТ ПЕНСИОЕНРКУ

В Новосибирской области телефонные мошенники терроризируют пенсионерку. Звонки стали поступать женщине еще в сентябре. Аферисты сначала предлагали взять кредит, а потом требовали отдать долги, размеры которых всё увеличивались. Женщина обратилась в полицию.

КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ

В департаменте образования мэрии Новосибирска утвердили сроки каникул во втором полугодии 2021-2022 учебного года. Весенние каникулы продлевать не будут: школьники отдохнуть с 21 по 27 марта. У первоклассников также будут дополнительные каникулы в феврале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.