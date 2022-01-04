Последние новости Новосибирска на 4 января 2022 года: нашли студента, пропавшего год назад, мать школьника пожаловалась на травлю в кружке

Последние новости в нашей подборке. Фото: предоставлено Надеждой/ПСО "Маяк"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 января 2022 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

МАТЬ ТРЕТЬЕКЛАССНИКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ТРАВЛЮ В КРУЖКЕ

Мама новосибирского школьника пожаловалась на буллинг. Она уверяет, что ее сына травят, а администрация учреждения ничего не делает. По словам женщины, ее сына обзывают, бьют и унижают трое ребят из его группы. Когда она попросила руководителя кружка разобраться, тот предложил перейти в другой филиал.

В НОВОСИБИРСКЕ НАШЛИ СТУДЕНТА, ПРОПАВШЕГО ГОД НАЗАД

В Новосибирске нашли живым студента, пропавшего больше года назад. Поисковикам помогли нейросети и его фото. Волонтеры были на выезде, когда заметили парня похожего на пропавшего. Проверив все данные, оказалось, что это он и есть.

В НОВОСИБИРСКЕ АРЕСТОВАЛИ ПАРНЯ, ЗАРЕЗАВШЕГО 23-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ

В Новосибирске арестовали парня, убившего свою 23-летнюю девушку. Трагедия произошла 30 декабря. Сибирячка вышла из квартиры, а парень ждал ее на первом этаже у лифта. В Советском районном суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОД ОКНАМИ ВЫСОТКИ НАШЛИ ТЕЛО МУЖЧИНЫ

В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 января в Калининском районе. По словам очевидцев, умершему сибиряку на вид около 40 лет. На место выезжали сотрудники полиции, а следователи начали проверку.

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По ее словам, дирекция кружка в ответ по советовала сменить ребенку филиал, а обидчиков мальчика так и не наказала (подробности)

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