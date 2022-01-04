Последние новости Новосибирска на 4 января 2022 года: нашли студента, пропавшего год назад, мать школьника пожаловалась на травлю в кружке

Последние новости в нашей подборке. Фото: предоставлено Надеждой/ПСО "Маяк"
Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 января 2022 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
МАТЬ ТРЕТЬЕКЛАССНИКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ТРАВЛЮ В КРУЖКЕ
Мама новосибирского школьника пожаловалась на буллинг. Она уверяет, что ее сына травят, а администрация учреждения ничего не делает. По словам женщины, ее сына обзывают, бьют и унижают трое ребят из его группы. Когда она попросила руководителя кружка разобраться, тот предложил перейти в другой филиал.
В НОВОСИБИРСКЕ НАШЛИ СТУДЕНТА, ПРОПАВШЕГО ГОД НАЗАД
В Новосибирске нашли живым студента, пропавшего больше года назад. Поисковикам помогли нейросети и его фото. Волонтеры были на выезде, когда заметили парня похожего на пропавшего. Проверив все данные, оказалось, что это он и есть.
В НОВОСИБИРСКЕ АРЕСТОВАЛИ ПАРНЯ, ЗАРЕЗАВШЕГО 23-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ
В Новосибирске арестовали парня, убившего свою 23-летнюю девушку. Трагедия произошла 30 декабря. Сибирячка вышла из квартиры, а парень ждал ее на первом этаже у лифта. В Советском районном суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля.
В НОВОСИБИРСКЕ ПОД ОКНАМИ ВЫСОТКИ НАШЛИ ТЕЛО МУЖЧИНЫ
В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 января в Калининском районе. По словам очевидцев, умершему сибиряку на вид около 40 лет. На место выезжали сотрудники полиции, а следователи начали проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Моего сына хотели продать на сайте объявлений»: в Новосибирске мама третьеклассника пожаловалась на травлю в школьном кружке
По ее словам, дирекция кружка в ответ по советовала сменить ребенку филиал, а обидчиков мальчика так и не наказала (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Vibe
В Новосибирске нашли живым студента, пропавшего больше года назад: поисковикам помогли нейросети и его фото
Чудо произошло за пару дней до Нового года, когда волонтеры Лизы Алерт искали совсем другого человека (подробности)
В Новосибирске арестовали парня, убившего свою 23-летнюю девушку
Его заключили под стражу до 28 февраля (подробности)
В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины
На место выезжали сотрудники полиции (подробности)