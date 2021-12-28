Фото: judo-nsk.ru

В преддверии Нового года компания «Расцветай» поддержала всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба народов». Застройщик много лет помогает Новосибирской областной федерации дзюдо и разделяет ценности этого вида спорта: формирование социальной опоры общества, рост и развитие соответствующих навыков у людей, способных постоять за себя и свою семью.

ПРОВЕЛИ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

По словам заместителя президента Новосибирской областной федерации дзюдо Валерия Баранова, это единственные всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, которые проводятся в Новосибирске. Проходят они уже в 40-й раз и являются мастерскими. Основная задача турнира «Дружба народов» - выполнение норматива «мастер спорта России» при условии выполнения требований и норм ЕВСК (единая всероссийская спортивная классификация).

- Сейчас провести подобные соревнования очень сложно в связи с противоэпидемиологическими нормами и ограничениями. Плюс непросто было вписаться в календарь федерации, мы вынуждены были перенести турнир на 10 дней из-за переноса даты Кубка России. Тем не менее все удалось организовать, к нам приехали участники из 22 регионов. Большое спасибо компании «Расцветай» за помощь в проведении турнира, за поддержку, за то, что наш турнир состоялся, несмотря на все сложности, - подчеркнул Валерий Баранов.

ДЗЮДО КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

На соревнования приехали более 100 спортсменов: мужчины и женщины 2003 года рождения и старше с разрядом не ниже первого спортивного. Дзюдоисты выступили в семи весовых категориях: мужчины - 60, 66, 73, 81, 90, 100, свыше 100 килограммов, девушки - 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 килограммов. В каждой весовой категории разыграли первое, второе и два третьих места.

Фото: judo-nsk.ru

В философии дзюдо лежат принципы непрерывного движения, развития и, что очень важно, уважительного отношения к соперникам, стремление не навредить. Мы убедились в этом лично, поговорив с двумя участницами: они весело болтали друг с другом в ожидании поединков, а на деле оказались соперницами.

- Для меня дзюдо - это любимое дело. Я занимаюсь им уже 15 лет, с самого детства, с семилетнего возраста, - говорит Татьяна Цыганкова из Брянска.

Она уверена, что дзюдо не делает человека агрессивным или грубым - наоборот, помогает стать спокойнее и увереннее.

Рядом с Татьяной - Екатерина Нефедова из Кургана. В ответ на вопрос, подруги ли они, девушки дружно смеются. Говорят, что они соперницы с самого детства. Сейчас болтают и шутят, а через 5 минут на татами будет совсем другая история.

- Мы точно знаем, что сойдемся в поединке. Не сразу, но точно сразимся, - улыбается Екатерина.

А еще один участник турнира Руслан Гарибов из Барнаула приехал на соревнования с прицелом узнать в деле свои сильные и слабые стороны. Ему 18 лет, он хочет побороться за звание мастера спорта.

- Я занимаюсь дзюдо с 4 лет, очень его люблю, для меня это часть жизни. Тренируюсь все свободное время - по 2,5 - 3 часа каждый день, - признается Руслан.

В ответ на вопрос: «А как же выходные?» - заявляет: «Если хочешь победить, нужно быть готовым трудиться ежедневно».

- Турнир «Дружба народов» - особо значимое событие в спортивной жизни нашего города и Новосибирской федерации дзюдо. Каждый год на мероприятии показывают себя дзюдоисты, которые затем успешно выступают на международных первенствах, входят в состав сборной России, - отмечают в компании «Расцветай». - По масштабу эти соревнования войдут в историю как одни из самых ярких и запоминающихся. Мы гордимся тем, что стали причастны к этому событию.