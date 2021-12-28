Последние новости Новосибирска на 28 декабря 2021 года: мать с двумя детьми доставляла еду, сибиряки против мусорного полигона

Сообщаем главные новости на 28 декабря. Фото: кадры из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

МАТЬ РАЗВОЗИЛА ЕДУ ВМЕСТЕ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ НА САНКАХ

Новосибирцы заметили на улицах города женщину с рюкзаком из курьерской службы доставки: она не только несла еду, но и тащила санки с двумя детьми. Теперь женщину ищут в министерстве соцразвития.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ВЫШЛИ НА МИТИНГ ПРОТИВ ПОЛИГОНА

Дачники и жители села Плотниково в Новосибирской области вышли на улицу с плакатами с просьбой не размещать рядом мусорный полигон.

ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД В МАРШРУТКЕ №9

С 27 декабря проезд в маршрутке № 9 вырос до 40 рублей. Маршрутка идет от остановки «ДК имени Кирова» до поселка Северный, ей пользуются жители Родников и Снегирей.

МОРОЗНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Последний день декабря окажется самым холодным на этой неделе: синоптики обещают в новогоднюю ночь морозы до -25 градусов.

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