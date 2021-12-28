Как развивается волонтерство на железной дороге

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай (в центре) с волонетрами. Фото: Михаил Пермин

Накануне Нового года начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай встретился с кураторами волонтерских отрядов по регионам, председателями советов молодежи и активистами, чтобы за чашкой чая подвести итоги работы за год и наметить планы на будущее.

«ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ ОТКЛИКАТЬСЯ»

История бурного развития волонтерства на Западно-Сибирской железной дороге началась в 2017 году. Тогда совет молодежи предложил идею организовать волонтерский отряд ЗСЖД, и руководство прислушалось. Сейчас железнодорожные волонтерские отряды - мощное движение активного, социального, спортивного, экологического, культурного волонтерства. Причем любой сотрудник «РЖД» может вступить в отряд и выбрать направление, которое ему больше всего по душе и больше всего подходит.

- Очень рад видеть всех вас на этой встрече. Отдельно хочу поблагодарить наших «серебряных» волонтеров - они даже на заслуженном отдыхе продолжают помогать другим. Все то, что вы делаете, не проходит бесследно ни для кого из нас. К нам нередко обращаются за решением вопросов, которые вроде бы и не мы должны решать, но все-таки в нас видят авторитет и просят повлиять, посодействовать. И мы, безусловно, всегда стараемся откликаться на просьбы, - поприветствовал гостей Александр Грицай. Он отметил, что благодаря неравнодушию и работе волонтеров у железной дороги очень высокий экологический рейтинг.

Встреча волонтеров прошла в теплой атмосфере за чашкой чая. Фото: Михаил Пермин

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

О своей работе рассказали представители региональных волонтерских движений. Омичи поздравляли ветеранов в праздники, помогали детским домам, высаживали деревья, чистили реки и озера, участвовали в марафоне добрых дел. Кузбассовцы кроме экологических акций провели в уходящем году уроки мужества для ребятишек и серию мастер-классов в детских домах. Алтайцы участвовали в Дне донора, в акции «Собери ребенка в школу», помогали приютам, устраивали праздники для деток с особыми потребностями.

Руководитель новосибирского отряда Алексей Держан рассказал, что волонтеры каждую зиму помогают ветеранам и детским садам чистить снег. В этом году волонтерский «снежный десант» ждали с нетерпением, потому что зима выдалась богатой на сугробы. Весной добровольцы провели акцию «Братья наши меньшие» и помогли центру реабилитации животных в Кольцово убрать территорию и вольеры от талого снега, помогли подготовить центр к лету. Добровольцы участвовали во множестве экологических акций, помогали детским домам, в течение года собирали игрушки, канцелярию.

- Стало доброй традицией проводить на полигоне Западно-Сибирской железной дороги акцию «Елка желаний». В пятницу мы вместе с ребятами посетили детский дом «Созвездие», где передали подарки от Александра Валерьевича и других наших руководителей, наших тайных Дедов Морозов. А близняшки Настя и Вероника попросили меня передать своему тайному Деду Морозу небольшой презент, который сделали своими руками, - сказал Алексей Держан и вручил Александру Грицаю елочный шар, который девочки расписали и украсили. Начальник ЗСЖД бережно принял подарок и пообещал, что украсит им свою елку.

Участники встречи поделились своими эмоциями, задали вопросы, смогли высказать предложения и пожелания напрямую Александру Грицаю. После теплой беседы были подведены итоги конкурсов «Кубок милосердия», «Лига советов молодежи», а затем начальник Западно-Сибирской железной дороги вручил награды активистам за их важный и нужный труд.