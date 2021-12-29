Заграница ждет «ЭпиВакКорону» и гепатитную вакцину из Кольцово

Работа линии по производству «ЭпиВакКороны». Фото: Предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

С начала года «Вектор-БиАльгам» заключил контракт с «Вектором» по выпуску «ЭпиВакКороны» на опытные партии, затем на выпуск 2 миллионов доз вакцины. Позже компания получила государственный контракт уже на 4 миллиона доз вакцины от коронавируса. По сути в общей сложности здесь выпустили порядка 9 миллионов доз «ЭпиВакКороны». Теперь кольцовские вакцины ждут и за рубежом.

ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАГРАНИЦЕЙ

По словам генерального директора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина, уходящий год был сложным, напряженным, но очень продуктивным.

- В этом году мы провели много переговоров о поставке гепатитной вакцины и «ЭпиВакКороны» за границу. У нас был указ президента о том, что мы должны вначале обеспечить вакциной россиян и только после этого выходить на свободный рынок. Мы выполнили все обязательства и параллельно вели диалог с заграницей, потому что сотрудничать с нами в плане получения вакцин хотят многие. Некоторые страны готовы на своих площадках проводить третью фазу испытаний «ЭпиВакКороны». Мы уже провели по этому вопросу переговоры с 15 странами. На сегодняшний день осталось пять стран, с которыми ведется дальнейшая работа, с некоторыми из них уже заключены контракты, поэтому в следующем году планируем выпуск «ЭпиВакКороны» и гепатитной вакцины за границу. С оставшимися странами продолжаем вести переговоры, потому что такие вопросы решаются небыстро, - объясняет Леонид Никулин. - В этом году мы выпустили большие объемы вакцины против гепатита А. Были случаи, когда требовались срочные поставки гепатитной вакцины в связи с наводнениями, различными катаклизмами. Оперативную поставку 20 тысяч доз мы сделали в Крым, на Дальний Восток, в Краснодар, Сочи. В общей сложности мы поставили около 500 тысяч доз на вакцинацию людей от гепатита А.

Генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. Фото: Предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В компании идет масштабная реконструкция, чтобы обеспечить увеличение выпуска вакцины от гепатита и ковида. Кроме этого, здесь уже выпустили опытную серию противоонкологического препарата на основе рекомбинантного вируса осповакцины, разработанного в Новосибирском Академгородке. Когда она пройдет клинические испытания, будут выпускать и ее.

- Для этого мы и расширяемся. У нас будет не только шприцевая линия - мы готовимся к запуску ампульной и флаконной линий. В этом году удалось реализовать немало программ и планов, которые мы ставили перед собой. У нас подросли продажи «Бифидума». Мы стали выпускать его почти в два раза больше, чем выпускали в предыдущие годы. Впервые именно по этому направлению появилась хорошая прибыль, - поделился Леонид Никулин.

На производственных линиях «Вектор-БиАльгам» кипит работа. Фото: Предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

Генеральный директор «Вектор-БиАльгам» считает, что в 2021 году в сознании людей что-то перевернулось. Пришло понимание, что нужно себя как-то предварительно защищать: брать качественные продукты, внимательно изучать их, пробовать.

- Мы отслеживаем эту тенденцию и уже начали не только улучшать качество своей продукции, но и расширять ассортимент. Мы вовсю работаем над улучшением технологических процессов. К примеру, сейчас мы в стадии финиша по инъекционным препаратам. На этом останавливается процесс реконструкции самих помещений, замена технологического оборудования. И теперь мы переходим к другой важной задаче: переключаем все свое внимание на технологические процессы. Мы работаем над тем, чтобы наше производство было мобильным. Сейчас очень важно иметь возможность с легкостью перейти с одной технологии на другую. Мы развиваем это направление, у нас уже есть опыт, который перенимают другие компании, - отмечает Леонид Никулин.

«БЕРЕТ ГОРДОСТЬ ЗА СОТРУДНИКОВ!»

При увеличении выпуска продукции неизбежно возникает проблема нехватки рук. Чтобы с ней справиться, в «Вектор-БиАльгам» запустили программу обучения и повышения квалификации сотрудников. Здесь всегда ждут талантливых работников с профильным образованием, но надеются в основном на свои кадры и подрастающее поколение детей векторовских работников.

- За время нашей работы на предприятие из школ пришло много детей, которых мы, по сути, вырастили, проводя для них различные мероприятия, круглые столы, презентации. Из 5-й и 21-й школ у нас работают 85 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Они трудятся и наладчиками, и программистами, и технологами. Некоторые уже стали начальниками участков, производств. У нас прорывная молодежь, своей энергией заряжает остальных, даже возрастных коллег. А на производстве инъекционных препаратов это приветствуется со страшной силой! Ведь здесь меняется все технологическое оборудование, все теперь автоматизированное, программируемое. Молодежь новые технологии осваивает быстро, просто горит этим. Мне лично нравится такое отношение, как они идут к цели и достигают ее, - улыбается Леонид Никулин.

Большинство процессов в «Вектор-БиАльгам» автоматизировано. Фото: Предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

В компании стараются отблагодарить сотрудников, которые вкладываются в свое дело. Премии и повышение окладов дают людям чувство уверенности и понимания того, что их не забывают.

- Мы весь год работали в очень напряженном режиме. Люди трудились и днем и ночью. Когда только налаживали первые линии по выпуску антиковидной вакцины, многие даже сами просились на подработку, без отдыха. Этот год многое показал, раскрыл очень большой потенциал наших людей. Их отдача, энергетика заряжала всех, даже тех, кто приезжал к нам просто посмотреть. Меня порой за сотрудников такая гордость берет! Когда к нам Мишустин приезжал, он тоже подметил, какая у нас энергетика и сколько у нас молодежи. Говорит: «Ну здорово! Вы молодцы», - вспоминает Леонид Никулин.

РАСТИТЬ УЧЕНЫХ СО ШКОЛЫ

А еще «Вектор БиАльгам» помогает растить будущих ученых со школьной скамьи. На столе у Леонида Никулина лежит смета на проектную документацию агропромышленного комплекса, который планируют открыть на базе 21-го лицея уже в октябре следующего года.

Проект будущего агропромышленного комплекса на базе лицея № 21 в Кольцово. Фото: Предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

- Мне этот проект очень нравится. Там будет класс для полноценных уроков и класс для практических занятий: лаборатории по биологии, зоологии, химии. И огромный зал, где будут выращивать различные растения. В агропромышленном комплексе одновременно смогут заниматься два класса: у одного будет идти практика, у другого - теория. В течение учебного дня там будут обучаться порядка 8 - 10 классов. В этом году наши школьники показали потрясающие результаты, участвовали в различных городских и всероссийских научно-практических конференциях и олимпиадах. А с новым комплексом у них появится еще больше возможностей для развития и движения вперед, - с гордостью говорит Леонид Никулин.

В «Вектор-БиАльгам» уже выращивают культуру для работы школьников в новом агропромышленном комплексе. Фото: Предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

- Желаю всем в наступающем году здоровья, счастья, любви. Чтобы в ваших семьях всегда все было хорошо, чтобы все получалось и в работе, и в жизни. Чтобы взрослые передавали опыт своим детям от поколения к поколению и не забывали о своих корнях. Здоровья каждому и успехов!

Леонид НИКУЛИН, генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам».