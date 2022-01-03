В Новосибирске нашли живым студента, пропавшего больше года назад: поисковикам помогли нейросети и его фото

Парня отчислили из университета. Фото: ПСО "Маяк"

«Пропал Андрей Путилов. Рост 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы. На момент своего исчезновения парень был одет в черную кожаную куртку и черные джинсы. С собой у него черный спортивный рюкзак», — такие ориентировки больше года гуляли по социальным сетям в группах Новосибирска.

Студент СГУПСа ушел из общежития 1 октября 2020 года. Как рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, парня отчислили из университета, он переживал, и после этого он исчез. Многие уже и не надеялись найти парня живым.

У родных была лишь вера в чудо, которое и произошло за пару дней до Нового года, спустя больше года поисков.

— Мы потратили целый день сегодня, чтобы понять, как рассказать людям о том, как мы нашли этого парня. Только с какой бы стороны мы к этой истории не подходили, понимаем, что придется рассказать много личного, а как это повлияет на судьбу человека, прогнозировать крайне сложно. У нас был автономный выезд, не связанный с этими поисками. Во время него мы встретили человека, и произошло стечение обстоятельств. Возникла мысль проверить одно фото по нейросети. Только после этого мы связались с родственниками и получили подтверждение, что этот тот самый парень, которого мы ищем год, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По словам поисковиков, именно компьютерная программа сначала подтвердила, что на фото тот самый пропавший студент.

— У нас есть программа, разработанная специально для нас. Туда загоняют фотографии всех пропавших. Соответственно, когда возникает вопрос, похож тот или иной человек, на кого-то из пропавших, не искали ли его в каком-либо регионе, мы загружаем в программу нужные нам снимки, и она выдает результат, так мы поняли, что это тот самый парень.

— А как новые снимки Андрея попали к вам?

— Это было определенное стечение обстоятельств, которое нам помогло, больше сказать не могу, — ответила Яблонских.

По данным КП-Новосибирск, сейчас с Андреем все хорошо. Родные приехали забирать парня из Новосибирска, его семья живет в Кемерово.

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