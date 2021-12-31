От домика Деда Мороза до циркового льва: в Новосибирске открылся ледовый городок на Михайловской набережной

Ледовый городок открылся 30 января. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

30 декабря на Михайловской набережной открылся ледовый городок. Корреспондент КП-Новосибирск прогулялся по нему и увидел, чем создатели удивили горожан в этом году.

Городок будет работать ежедневно. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Открытие ледового городка состоялось в 11 утра. Не смотря на мороз, сибиряки пришли вместе с детьми, чтобы оценить скульптуры и протестировать горки.

На входе стоит скульптура Юрия Никулина. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В этом году оформление городка посвящено 100-летию Юрия Никулина. Прямо на входе можно увидеть его портрет, выбитый на ледяной глыбе. А дальше начинается самое интересное.

Как вам бегемот? Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Посетители могут увидеть ледяного циркового льва, тигра, образы цирка из кино и других дрессированных животных.

Любимая детская забава - горки. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Одна из любимых детских забав — катание с горок. В городке целых 13 ледяных спусков на любой вкус. Для самых юных посетителей создатели парка залили низенькие горки.

Горки есть на любой вкус. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Горок с крутым скатом в городке не найти. Все из-за нового ГОСТа. Чтобы не попасть под определение аттракциона, на который нужно оформлять сертификат, спуски делают более пологими.

Один из арт-объектов ледяная чаша. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Как всегда из арт-объектов в ледовом городке установили ледяной лабиринт, чашу, зимнюю карусель и домик Деда мороза.

Сундук с сокровищами. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Заходишь внутрь, а там настоящая сказка. В ледяном камине разведен «огонь», а рядом с ним сундучок с золотом. Для тех, кто устал, сделан стол и стул, чтобы можно было присесть и передохнуть.

Все фигуры подсвечиваются. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Еще одно изменение — повышение цены. Для взрослых вход в новогодние каникулы будет стоить 350 рублей, для детей — 250. Для многодетных семей действуют льготы: взрослый билет — 300 рублей, детский — 200 рублей. Дети до 7 лет и ветераны могут проходить бесплатно.

Городок будет работать до марта. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Ледовый городок будет открыт ежедневно с 11 утра и до 22.00. Он будет работать до марта 2022 года.

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