Дневник школьного повара: котлеты вместо бургеров, смузи вместо колы

Стильная блондинка с рецептом смузи победила десятки шеф-поваров. Фото: Предоставлено Мариной Петрукович

36-летняя Марина Петрукович выглядит на 10 лет моложе, но она не модель или фитнес-тренер, она — повар школьной столовой. Говорит, сохранила лицо благодаря правильному питанию. Девушка всю жизнь готовила школьные блюда, возглавила столовую и перевела детей на правильное питание. На всероссийском конкурсе заняла второе место в кулинарном поединке, покорив жюри авторским смузи из тыквы. Марина рассказала, как решила стать поваром и каковы ее главные принципы.

«А ПОЧЕМУ НЕТ КУРИНЫХ КОТЛЕТ?»

— Я росла в 1990-х годах, училась в школе № 141 на Первомайке. Мама работала строителем, и я с детства помогала на кухне: чистила картошку, готовила ужин. В детстве мне казалось, что в школьной столовой нас должны кормить вкуснее, уже тогда загорелась идеей стать поваром. После окончания девятого класса поступила в Новосибирский технический колледж питания и параллельно устроилась работать в столовую школы № 144. Начинала с кухонного рабочего — чистила картошку, морковку, мыла посуду, в следующем году мне разрешили готовить несложные блюда, каши. Так я стала поваром 3-го разряда, потом получила диплом и вернулась в школу уже поваром 5-го разряда. Бралась за все: выпечка, салаты, супы — любой цех был мне интересен.

Через четыре года я поняла, что это мое призвание — кормить детей. Это благородно, к тому же я пробовала поработать в ресторане — не мое. Да, в школе очень строгое меню и рецепты по стандартам питания, которые утверждены Роспотребнадзором. Кажется, что места для творчества нет. В ресторане же можно изменить рецепт, приготовить авторское блюдо, но в конечном итоге ты кормишь одного человека. Зато в школе радостные дети подбегают, говорят: «Спасибо!» Или кричат: «А почему нет куриных котлет?» В школьном меню есть и мясные, и куриные котлеты, но все-таки любимое блюдо у многих — курица. А вот рыбные котлеты и печень не любят, как ни приготовь.

Марина с после школы пошла работать в школьной столовой, закончила Новосибирский колледж питания и СибУПК. Фото: Предоставлено Мариной Петрукович

ХУРМА И ОБЛЕПИХА ПОМОГЛИ ПОБЕДИТЬ

— Без высшего образования технологом не станешь, и я окончила СибУПК. В моем жилмассиве достроили школу, и я пошла туда работать поваром, но уже через год стала заведующей. В этом году наша организация ООО «Большая перемена Нск» и школа № 213 «Открытие» решили поучаствовать в конкурсе на звание «Лучшая школьная столовая». Вся наша команда старалась, мы выиграли новосибирский этап и попали на всероссийский. Было трудно: 23 тысячи заявок, сотни финалистов со всей России соревновались за звания «Лучшая столовая» и «Лучший повар». Финал проходил в два этапа: «Тематический стол» и «Индивидуальный батл». На тематический стол мы представили биточек куриный, запеченный с помидором, в сырной шапке, на гарнир — рис с овощами, салат из пекинской капусты с помидорами, огурцами и микрозеленью. На десерт готовили смузи из тыквы, клубники и ананасового сиропа.

В суперфинале повара готовили три авторских блюда. Представьте: сотня серьезных мужчин потеет у плиты, а мы с командой предложили смузи из тыквы с облепихой. Рецепт простой: две части отварной тыквы, одна часть протертой облепихи и сахар по вкусу. Жюри было в восторге, и я получила второе место по России. Другие два моих блюда: кета под соусом бешамель с брокколи и отварной морковью, а также салат из помидоров, огурцов, хурмы и пекинской капусты. В хурме много йода, это так необходимо в Сибири. Поэтому и выбрала этот продукт. Эти рецепты мы с технологами специально разработали для конкурса.

Шеф-повар Григорий Мосин (слева) в жюри оценил полезные смузи для школьников. Фото: Предоставлено Мариной Петрукович

ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ ДОСТАВКЕ

— Все вокруг говорят о проблеме фастфуда, что дети едят бургеры и пьют колу, обожают сладости и прочую вкусную, но вредную еду. Многие мамочки уже не готовят, а просто заказывают доставку домой. Я же против, это и транслирую с помощью меню нашей столовой.

Как отучить детей от фастфуда? Все зависит от самих родителей. Я иногда по 10 часов в день на ногах, но обижать мужа и ребенка доставкой никогда не буду. Нужно прививать любовь к домашней еде. Папа готовит мясо — пусть сын поможет, научится. С дочерью мы готовим с детства, сейчас ей 13 лет, и она главная моя помощница. Именно в этом возрасте прививается любовь к еде.

Если дома есть готовая свежая еда, вряд ли ребенок захочет питаться гамбургерами. Лучше готовить простые, полезные блюда — без фритюра и жареного на масле. Обязательно следует включать крупы, сырые овощи. Без мяса тоже никуда — те же самые манты, пельмени, но только домашние. Попробуйте в праздники сесть семьей за стол и налепить пельменей на два месяца вперед. Это и есть сибирское счастье.

Для победы старалась вся команда: директор оператора питания Елена Даниленко, замдиректора школы Людмила Бочкина, инженер качества Мария Кузнецова.(слева направо). Фото: Предоставлено Мариной Петрукович

РЕЦЕПТ ПОЛЕЗНОГО ОЛИВЬЕ

Любое привычное блюдо можно сделать полезнее, уверена Марина Петрукович. Например, салат оливье стоит заправить растительным маслом вместо майонеза, а колбасу заменить отварной говядиной.

НАДО:

300 г говядины

2 моркови

2 картофелины

4 яйца

2 соленых огурца

2 веточки петрушки или укропа

3 ст. ложки оливкового масла

1 ч. ложка горчицы

150 г консервированного зеленого горошка

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

ГОТОВИМ:

1. Говядину отвариваем в течение часа на медленном огне.

2. Морковь и картофель отвариваем в течение получаса.

3. Яйца отвариваем вкрутую.

4. Нарезаем все ингредиенты кубиками, перемешиваем.

5. Заправляем маслом, смешанным с горчицей, солим, перчим и украшаем зеленью. Подаем охлажденным.

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