Последние новости Новосибирска на 25 декабря 2021 года: иномарка сбила двухлетнего малыша, «вору в законе» отменили оправдательный приговор

Сообщаем главные новости на 25 декабря. Фото: архив КП / Отдел пропаганды ГИБДД по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ДВУХЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА СБИЛ ВНЕДОРОЖНИК

В Новосибирске женщина за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero сбила санки с маленьким ребенком, когда выезжала со двора задним ходом. Малыш попал в больницу с тяжелыми травмами головы и ушибами.

НОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ

На станции метро «Речной вокзал» вместо старых турникетов появились пять новых входных устройств с прозрачными дверцами. Полностью заменить их должны в 2022 году.

КРИМИНАЛЬНОМУ АВТОРИТЕТУ КОЛЕ ТОМСКОМУ ОТМЕНИЛИ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор преступному авторитету Николаю Кузьмичеву, известному как Коля Томский. Дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

УМЕР УЧЕНЫЙ ЮЛИЙ ХУДЯКОВ

На 75-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, профессор НГУ Юлий Худяков. В институте он был первым специалистом-оружиеведом, исследователем кочевых народов Евразии.

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