В Новосибирске суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о «воре в законе»

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Николаю Кузьмичеву, в преступных кругах известному как Коля Томский. Фото: архив КП.

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор преступному авторитету Николаю Кузьмичеву, известному как Коля Томский.

— Оправдательный приговор Николаю Кузьмичеву отменен, — сообщила представитель пятого апелляционного суда в Новосибирске Наталья Петрова. — Дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

Напомним, 5 августа 2021 Томский областной суд присяжных вынес оправдательный приговор по делу. Это вышло из-за того, что присяжные не смогли прийти к однозначному решению: четверо заняли сторону защиту, четверо — сторону обвинения. При равенстве голосов вердикт выносится в пользу подсудимого. После двух лет в СИЗО Кузьмичева освободили из-под стражи. Но 16 августа прокуратура подала апелляцию на данное решение и добилась отмены приговора.

Уголовное дело в отношении Кузьмичева следователи УМВД по Томской области возбудили весной 2019 года. Согласно его материалам, он занимал высшее положение в преступной иерархии и стал первым в России задержанным по ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы от 8 до 15 лет.

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