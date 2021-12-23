«Трубы просто крошатся в руках...»: во что превратился легендарный «профессорский дом» в Новосибирске, о квартире в котором мечтали многие

Ирина переехала в этот дом летом. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Фасад облуплен, с крыши свисают снег и сосульки. О былом лоске напоминают лишь лепнина и балкончики с кованой балюстрадой. Между тем дом № 185 по улице Дуси Ковальчук считается памятником архитектуры. Если зайти внутрь, откроется еще более печальная картина.

Здание построили в конце 1930-х годов. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Чуть меньше столетия назад это был элитный фонд, здесь жила профессура. Что стало с домом сегодня? Экскурсию по затхлым коридорам провела читательница КП-Новосибирск Ирина Плешкова. Недавно она купила здесь «двушку» и теперь намерена отвоевать былое величие дома.

КОНДЕНСАТ ЗА 5 МИЛЛИОНОВ

Этот дом был построен в конце 30-х годов прошлого века, входил в комплекс студгородка НИИЖТа, жили здесь сплошь институтские верхи. Сегодня купить недвижимость может любой желающий. Спрос есть: планировки хорошие, потолки высокие, если вложиться, из квартиры можно сделать конфетку, только в придачу к классицизму и новаторской архитектуре придется получить гнилые трубы, конденсат в комнатах и даже щели.

Открываем дверь в подъезд, и в глаза сразу бросаются классические сине-белые стены. Ну то есть как белые… тут и там мелькают грязные пятна. Старая лестница с коваными перилами ведет нас на третий этаж, где уже ждет Ирина. Она купила здесь двухкомнатную квартиру этим летом. Отдала за нее около 5 миллионов рублей, и это еще очень дешево.

Дверь осталась еще со времен постройки дома. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

— Тут раньше жил профессорский сын. Здесь прошло все его детство. Знаю, что его мать была связана с медициной. Тут есть квартиры и за 7,5 миллиона, зависит от количества комнат. Двери, помню, тут были такие старые, добротные. Их бы отреставрировать, вид был бы шикарный, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

По словам Ирины, как только она въехала в новую квартиру, сразу же принялась за ремонт. Первым делом решила поменять всю сантехнику.

Вся сантехника прохудилась. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

— Тут трубы стояли еще с 1938 года. Они просто крошились в руках, все заливало. Сантехнику сменили, но проблема не решилась: снова откуда-то побежала вода. Сначала говорили, что крыша протекает из-за дождей. Потом главный инженер ЖЭУ сказал, что в перекрытии скапливается конденсат, — продолжает Ирина. — Я сама пошла к соседям, начала все выяснять. Нашли у них дыры — заделали. Благо бежать перестало, но желтые пятна остались.

Еще одна проблема — трещины в стенах.

— Вы посмотрите, это я еще ее замазала летом, чтобы стену выровнять для поклейки обоев. У соседа сверху трещина огромная прямо над кроватью, — говорит женщина.

В стене образовалась трещина, которую замазали. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

КРЫШУ ЗИМОЙ НЕ ЧИСТЯТ, ЛЕТОМ ТРАВУ НЕ КОСЯТ

Ирина — женщина боевая. Решила обратиться за помощью в управляющую организацию, дом находится на обслуживании ЖЭУ № 16, которое относится к Новосибирской жилищной компании. По словам Ирины, помочь там не смогли, только сказали, что в 2016 году уже был капитальный ремонт. Пока больше никакой реставрации не предвидится.

— Я еле добилась, чтобы нам окна в подъезде утеплили, чтобы зимой не дуло. А вот эта дверь еще с 1930-х годов, она всегда замерзает и покрывается инеем. Из-под нее сильно дует, — сетует женщина. — Пойдемте, я вам покажу, как все отлетело на фасаде.

Во дворе облупленные стены не видны. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Если со стороны двора убитые балконы и облезшая краска только смущают, то лицевая сторона приводит в ужас. Около водосточной трубы огромное мокрое пятно, виднеется голый цемент.

— Зимой крышу не чистят, вон какие бугры висят. Летом траву не косили даже. Как только жалобы пишу, хоть что-то делают. Сквер собираются строить, так стенд уже весь разрисовали. Да и закладки тут постоянно оставляют, — добавляет пенсионерка.

Вензеля красивые, а обрамление - не очень. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Как говорит Ирина, каждый раз, когда она заходит в ЖЭУ, чтобы заплатить за «коммуналку», кто-то из работников нет-нет да и напомнит, в каком доме женщина купила квартиру, мол, вот как вам повезло.

— Я недавно не выдержала и сказала: «И что, что этот дом профессорский? Нам фильмы ужасов про него снимать? Вы посмотрите — он весь заброшенный и сыплется. Весной снег вместе со штукатуркой отлетит», — возмущается Ирина.

Стенд изрисовали вандалы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Ирина не оставляет надежд и продолжает писать жалобы в ЖЭУ. Она рассчитывает, что ее просьбы услышат и власти смогут привести дом в порядок.

ЗВОНОК В ЖЭУ

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ЖЭУ, чтобы узнать, почему дом плохо обслуживается и когда планируется ремонт.

— Начальство будет в понедельник, тогда и ответит на эти вопросы. А по поводу ремонта… Вроде как он запланирован на следующий год, — ответил КП-Новосибирск сотрудник ЖЭУ.

КП-Новосибирск отправила запрос в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, чтобы узнать, почему памятник архитектуры находится в таком состоянии и когда же все-таки планируется реставрация.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Пока материал готовился, в редакцию позвонила Ирина и сказала, что работники ЖЭУ убрали снег с крыши и сбили сосульки. Женщина надеется, что после публикации статьи за дом возьмутся еще и ремонтники.

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