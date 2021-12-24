«Сибагро» - в числе лидеров аграрного сектора региона

Губернатор НСО Андрей Травников вручил ключи от новых авто лучшим предприятиям АПК региона. Фото: Петр ИВАНОВ

По итогам 2021 года компания возглавила список победителей соревнований трудовых коллективов Новосибирской области среди крупнейших агропредприятий.

Победители получили ключи от новых автомобилей, которые вручал губернатор НСО Андрей Травников. Этот год для региона стал рекордным по темпам технического переоснащения, использованию минеральных удобрений, по собранным сельхозкультурам. Урожайность по области побила рекорд и достигла планки 23,5 центнера, но растениеводы «Сибагро» в 1,5 раза превзошли эти показатели, собрав 38 центнеров с гектара. Сейчас у компании самый большой земельный фонд в Новосибирской области - свыше 75 тысяч гектаров в восьми районах области и крупнейшее свиноводческое производство, благодаря которому полностью обеспечиваются потребности региона в качественной и доступной свинине.

КАК ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ?

Важным признанием успехов «Сибагро» стала победа компании в соревновании трудовых коллективов среди предприятий АПК Новосибирской области. Всего в шорт-лист вошли 19 предприятий и хозяйств. Губернатор Андрей Травников торжественно поздравил победителей и вручил почетные грамоты и ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» и «Лада Нива».

- Вы показали очень достойный результат. Собрано 3,5 миллиона тонн зерна - рекордный для нашего региона урожай. 1,3 миллиона тонн мы отправим на экспорт, - сказал на награждении губернатор НСО Андрей Травников. - Животноводы подняли планку свыше 5,5 тысячи килограммов молока с коровы в год. Мы - главные поставщики в Сибири мяса птицы, яиц, с каждым годом наращиваем объемы производства свинины.

О том, как проходил конкурс, рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По сути проводилось два конкурса: в одном участвовали районы, сельхозтоваропроизводители, предприятия АПК, то есть юридические лица и ИП, а в другом - работники этих организаций.

К участникам соревнований было много требований. К борьбе не допустили хозяйства и предприятия, где в отчетном году были зафиксированы несчастные случаи на производстве, недобросовестно платили налоги и страховые отчисления, имели просроченную задолженность по зарплате. Также важным условием было выполнение участником конкурса основных производственных планов: по засеянным посевным площадям, кондиционности семян, применению удобрений, сохранению поголовья и продуктивности животных.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

Сотрудники «Сибагро» достойно представили компанию не только в областных соревнованиях, но и в районных первенствах в Новосибирском и Колыванском районах.

- Особого секрета победы нет. Наше предприятие имеет многолетнюю историю и сложившийся коллектив, который стремится развиваться и достигать результатов, - объясняет Владимир Гавриленко, директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро». - Чтобы получалось вкусное и качественное мясо, нужны качественные корма и качественная кормовая база. Поэтому наши сотрудники победили не только в животноводстве - растениеводам тоже есть чем гордиться.

Новосибирский свинокомплекс «Сибагро» объединяет три производственных направления в общий замкнутый цикл: растениеводство, производство комбикормов и животноводство. Предприятие активно развивается, обновляя основные производственные фонды, наращивая земельный фонд и объем производства свинины - в этом году в Колывани запустили третью очередь свиноводческого комплекса на 160 тысяч животных, благодаря чему производство свинины увеличилось в 1,5 раза. Инвестиции в проект составили 3,3 миллиарда рублей.

За проектами и цифрами стоит огромная работа коллектива. На предприятии уверены, что люди - это главное условие успеха.

- Мы прекрасно знаем свое дело и любим свою работу. Случайных людей у нас нет. Все просто: в «Сибагро» готовы помочь, поддержать и научить любого, кто стремится расти вместе с нашей компанией, - говорит Владимир Гавриленко, директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро».

КАДРЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Слова руководства доказывают победы работников «Сибагро», которые взяли призы в животноводческих номинациях.

Фото: Петр ИВАНОВ

Операторы по уходу за свиноматками с поросятами

I место - Наталья Владимировна Старова, добилась отъема поросят в 15,3 головы на опорос, обеспечила среднесуточный привес поросят в 238 граммов, сохранность поросят составила 93,8%.

II место - Татьяна Афанасьевна Кин, добилась отъема поросят в 15 голов на опорос, обеспечила среднесуточный привес поросят в 244 грамма, сохранность поросят составила 92,5%.

Операторы на доращивании поросят

I место - Ирина Анатольевна Фролова, добилась наивысших показателей по среднесуточному привесу живой массы (570 граммов), сохранность поголовья по закрепленной группе животных составила 97,3%.

II место - Любовь Петровна Баранова, добилась наивысших показателей по среднесуточному привесу живой массы (560 граммов), сохранность поголовья по закрепленной группе животных составила 97%.

Операторы на откорме свиней

I место - Артем Сергеевич Ямщиков, добился среднесуточного привеса поросят в 930 граммов, сохранность поросят составила 97,5%.

II место - Артур Александрович Усачев, добился среднесуточного привеса поросят в 910 граммов, сохранность поросят составила 97,3%.

Операторы по искусственному осеменению свиней

I место - Олег Валерьевич Панов, добился 90,3% опороса.