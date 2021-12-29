Как изучить родословную, не выходя из дома

Так выглядит метрическая книга. Фото предоставлено архивом.

Возможность изучить исторические документы в любое время дня и ночи пользуется популярностью: мультимедийный портал архива Новосибирской области ежедневно посещают тысячи человек. А сейчас специалисты дорабатывают раздел изучения родословия. Уже отсканированы все метрические книги архива, доступ к ним будет платным.

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГЕНЕАЛОГА

По словам заместителя директора Государственного архива Новосибирской области Алексея Чистотина, раньше большинство запросов поступало по социально-правовой тематике, к примеру, человеку нужно было подтвердить трудовой стаж. Но в последние годы ситуация изменилась, теперь в год поступает примерно 13 тысяч социально-правовых и 8 тысяч тематических запросов.

Главным документом при составлении родового дерева остается метрическая книга. До 1917 года обязанность учитывать важные события в жизни человека лежала на церковных приходах. Священнослужители вписывали в метрические книги даты рождения, бракосочетания и смерти. В архиве Новосибирской области готовят к запуску сервис по доступу ко всем метрическим книгам нашего региона. Они будут находиться в разделе изучения родословия мультимедийного портала архива.

- Доступ к разделу родословия можно будет получить после прохождения регистрации. Зарегистрироваться можно как самостоятельно, подав анкету на сайте и получив код подтверждения по SMS, так и с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), - объясняет Алексей Чистотин.

Заместитель директора государственного архива Новосибирской области Алексей Чистотин. Фото предоставлено архивом.

«ПОРЯДКА 100 - 150 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ»

На портале в тематическом разделе все приходы будут отображаться на интерактивной карте. Кликнув на иконку церкви, вы узнаете, что это за приход и какие территории в него входили. Далее вы сможете получить доступ к метрическим книгам этого прихода. Но для того чтобы их изучить или получить копию в высоком качестве, услугу нужно будет оплатить.

- Цены еще на стадии согласования, это будет порядка 100 - 150 рублей в день. Выдача доступа будет на один, три и пять дней. Причем доступ к самому личному кабинету предоставляется бесплатно. В личном кабинете вы сможете получить массу других услуг: подать заявление на работу в читальном зале или подать заявление тематического и социально-правового характера. А уже в следующем году мы окончим оцифровку книг ЗАГСа и кроме коллекции метрических книг у нас будет коллекция книг ЗАГСов. Сейчас у нас хранятся книги по 1925 год. Все, что моложе, пока еще находится в архивах самих ЗАГСов. Пользоваться ими можно будет так же, как и метрическими книгами, - добавляет Алексей Чистотин.

Доступ к личному кабинету откроют в этом году, а полностью сервис заработает после внесения всей коллекции метрических книг в цифровую базу к концу первого квартала 2022 года.

ШАГ ВПЕРЕД

Архив по своей сути завязан на прошлом. Но без прошлого нет будущего, поэтому и архивное дело вынуждено адаптироваться к современности. Алексей Чистотин считает, что запуск нового функционала сайта - это один из шагов, чтобы архив Новосибирской области вырвался вперед в направлении цифрового развития и трансформации предоставления архивных услуг.

Фото предоставлено архивом.

Кстати, для удобства пользователей в личном кабинете будет отображаться статус запросов. А еще наладят обратную связь с возможностью обратиться с вопросом и получить оперативную помощь. Сотрудники архива говорят, что разработчики постарались сделать работу с сайтом и базами данных максимально понятной и удобной. Нам же остается дождаться официального запуска, чтобы протестировать все самостоятельно.