Фото: Влад КОМЯКОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА № 282 ОТ 22.12.2021

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

25 января 2022 года в 11 часов в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642, направить в организационный комитет (далее – Оргкомитет) замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» не позднее 19 января 2022 года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:

• Атякшев Игорь Александрович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению;

• Гудовский Андрей Эдуардович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения;

• Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Новосибирска;

• Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

• Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

• Тыртышный Антон Григорьевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

• Тямин Николай Андреевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска.

5. Определить:

5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: umaldavan@admnsk.ru.

5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.

6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Николая Андреевича ответственным за организацию и проведение первого заседания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 22.12.2021 № 282

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 № 185, от 28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 № 117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515, от 23.05.2018 № 621, от 13.02.2019 № 744, от 19.06.2019 № 810, от 23.12.2019 № 904, от 12.02.2020 № 931, от 26.05.2021 № 142), следующие изменения:

1.1. В статье 9:

1.1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (при наличии на территории города Новосибирска соответствующего объекта муниципального контроля);».

1.1.2. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.1.3. В пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение Правил благоустройства территории города Новосибирска, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

1.1.4. В пункте 26 слова «уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве» заменить словами «уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве)».

1.1.5. Дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего содержания:

«27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенного пункта города Новосибирска, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенного пункта;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенного пункта города Новосибирска;».

1.1.6. В пункте 31 слова «использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения» заменить словами «охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения (при наличии на территории города Новосибирска соответствующего объекта муниципального контроля)».

1.1.7. Дополнить пунктом 39.7 следующего содержания:

«39.7) принятие решений и проведение на территории города Новосибирска мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;».

1.2. В части 5 статьи 20 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений законодательства» заменить словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством».

1.3. Пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.4. Пункт 10 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«10) утверждение положения о соответствующем виде муниципального контроля;».

1.5. Пункт 8 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.6. В статье 42:

1.6.1. В части 3:

пункт 15 признать утратившим силу;

в пункте 16 слова «осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска» заменить словами «осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение Правил благоустройства территории города Новосибирска, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

дополнить пунктами 16.2, 16.3 следующего содержания:

«16.2) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенного пункта города Новосибирска, установлении и изменении их границ, а также осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенного пункта;

16.3) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенного пункта города Новосибирска;».

1.6.2. В части 4:

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

пункт 18.4 изложить в следующей редакции:

«18.4) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (при наличии на территории города Новосибирска соответствующего объекта муниципального контроля);»;

пункт 19.1 дополнить словами «, схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»;

дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:

«22.2) принимает решения и проводит на территории города Новосибирска мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;».

1.6.3. В пункте 9 части 5 слова «использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения» заменить словами «охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения (при наличии на территории города Новосибирска соответствующего объекта муниципального контроля)».

1.7. Абзац второй части 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«Штатная численность контрольно-счетной палаты города Новосибирска определяется решением Совета депутатов города Новосибирска по представлению председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетной палаты города Новосибирска.».

1.8. Статью 76.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 76.1. Муниципальный контроль

1. Органом местного самоуправления города Новосибирска, наделенным полномочием по осуществлению муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», является мэрия города Новосибирска.

2. Порядок организации и осуществления соответствующего вида муниципального контроля устанавливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом общих требований к организации и осуществлению отдельного вида муниципального контроля.».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установленном порядке.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА № 642 ОТ 20.06.2018

О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Определить Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1074 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.05.2012 № 622 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.05.2014 № 1089 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.5. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 № 1255 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 20.06.2018 № 642

Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Новосибирска и вопросам, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка (далее – проекты и вопросы, выносимые на публичные слушания).

1.3. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения с участием жителей города Новосибирска Советом депутатов города Новосибирска, мэром города Новосибирска могут проводиться публичные слушания.

На публичные слушания должны выноситься:

• проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правового решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, кроме случаев, когда в Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

• проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;

• проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;

• вопросы о преобразовании города Новосибирска, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

1.4. Действие Порядка не распространяется на общественные отношения, связанные с организацией и проведением публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

2. Организация публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска или мэра города Новосибирска.

2.2. Если иное не предусмотрено законодательством, население города Новосибирска реализует свое право на инициативу по проведению публичных слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа жителей города Новосибирска численностью не менее 10 человек. В поддержку инициативы по проведению публичных слушаний инициативная группа осуществляет сбор не менее 1000 подписей жителей города Новосибирска.

Для назначения публичных слушаний инициативная группа представляет в Совет депутатов города Новосибирска следующие документы:

• заявление с приложением проектов, указанием вопросов, выносимых на публичные слушания, и обоснованием необходимости их рассмотрения вместе с подписным листом в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний согласно приложению 1 к Порядку, предложения по дате и месту проведения публичных слушаний;

• список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав организационного комитета – коллегиального органа, созданного органом местного самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, осуществляющего организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, – в количестве не более 10 человек.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Новосибирска или Совета депутатов города Новосибирска, назначаются Советом депутатов города Новосибирска.

Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем третьим пункта 1.3 Порядка, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установленным решением Совета депутатов города Новосибирска.

Совет депутатов города Новосибирска принимает решение о назначении публичных слушаний по инициативе населения города Новосибирска при соблюдении инициативной группой требований, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка.

Публичные слушания, проводимые по инициативе мэра города Новосибирска, назначаются мэром города Новосибирска.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний принимается органами местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, регулирующими порядок принятия решений вышеуказанными органами.

2.5. В решении о назначении публичных слушаний должны содержаться:

• проект или вопрос, выносимый на публичные слушания;

• дата проведения публичных слушаний – не ранее чем через 14 дней и не позднее 50 дней со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний, если иное не предусмотрено законодательством;

• время и место проведения публичных слушаний;

• срок подачи замечаний и предложений жителями города Новосибирска по проекту или вопросу, выносимому на публичные слушания;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

• состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон организационного комитета;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

2.6. Решение о назначении публичных слушаний и информационное сообщение об их проведении подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», а также должны быть размещены в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. В состав организационного комитета могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, граждан и их объединений, в том числе юридических лиц.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения города Новосибирска специалисты и должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных органов не могут составлять более 1/3 от общего количества членов организационного комитета.

2.8. Функции организационного комитета:

• содействие желающим участвовать в публичных слушаниях в получении информации, необходимой им для подготовки замечаний и предложений по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и в предоставлении информации на публичные слушания;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

• возвращение без рассмотрения по существу замечаний и предложений, поступивших с нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

• определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов – приглашенных организационным комитетом к участию в публичных слушаниях специалистов, иных лиц, обладающих специальными познаниями в определенной области, привлекаемых для исследования и выработки рекомендаций по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и их привлечение к участию в публичных слушаниях с учетом того, что специалисты и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов не могут составлять более половины от общего количества привлекаемых экспертов;

• направление экспертам официальных обращений с просьбой представить замечания и предложения по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и приглашений к участию в публичных слушаниях, а также ознакомление экспертов с замечаниями и предложениями жителей города Новосибирска по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, поступившими в организационный комитет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

• оповещение жителей города Новосибирска о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом срока, установленного абзацем третьим пункта 2.5 Порядка;

• организация регистрации участников публичных слушаний;

• подготовка заключения о результатах публичных слушаний;

• осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения публичных слушаний.

2.9. На первом заседании организационный комитет из своего состава выбирает председателя, который организует его деятельность и проводит публичные слушания, и назначает секретаря, в обязанности которого входят регистрация поступивших замечаний и предложений по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, обеспечение членов организационного комитета необходимыми материалами публичных слушаний, ведение протокола публичных слушаний, иные обязанности, возложенные организационным комитетом.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

2.10. Организационный комитет формирует план работы по подготовке публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний, распределяет обязанности между своими членами и составляет перечень задач по подготовке и проведению публичных слушаний.

Жители города Новосибирска вправе присутствовать на заседаниях организационного комитета, фиксировать их с помощью оборудования звуко- и видеозаписи, организовывать трансляцию заседаний организационного комитета по радио, телевидению и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Фиксация и трансляция заседаний организационного комитета финансируется за счет средств осуществляющего их лица.

2.11. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет средств бюджета города Новосибирска органом местного самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, если иное не предусмотрено законодательством.

2.12. Участниками публичных слушаний являются жители города Новосибирска, эксперты, представители средств массовой информации и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях.

Замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, представляются участниками публичных слушаний не позднее 5 дней до дня проведения публичных слушаний в организационный комитет лично, через представителя или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляются в электронной форме, в том числе посредством официального сайта города Новосибирска или официального сайта Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Замечания и предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 3 дней со дня проведения публичных слушаний, указанные замечания и предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

Замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, не должны содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

Рекомендуемая форма замечаний и предложений по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания, приведена в приложении 2 к Порядку.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

2.13. Замечания и предложения, поступившие с нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, возвращаются организационным комитетом без рассмотрения по существу представившему их лицу в течение 3 дней со дня их регистрации с приложением сопроводительного письма, содержащего обоснование такого возвращения.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

3. Проведение публичных слушаний

3.1. После завершения регистрации участников публичных слушаний председатель организационного комитета открывает публичные слушания и оглашает информацию об инициаторе проведения публичных слушаний, наименование проекта или вопроса, вынесенного на публичные слушания, излагает его концепцию, регламент проведения публичных слушаний.

3.2. Время выступления участников публичных слушаний определяется регламентом публичных слушаний исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний.

3.3. Председатель предоставляет слово для выступления эксперту публичных слушаний.

По результатам анализа замечаний и предложений, представленных в организационный комитет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, эксперт рекомендует одобрить либо отклонить поступившие замечания и предложения с мотивированным обоснованием принятого решения.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного времени) председатель организационного комитета дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания.

3.4. После выступлений всех экспертов председатель организационного комитета предоставляет возможность выступить другим участникам публичных слушаний.

Участники публичных слушаний, представившие в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, могут снять свои замечания и предложения с рассмотрения.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

3.5. После выступлений участников публичных слушаний председатель организационного комитета озвучивает заключение о результатах публичных слушаний, которое содержит замечания и предложения, одобренные на публичных слушаниях экспертами, замечания и предложения, рекомендованные экспертами на публичных слушаниях к отклонению, и иную необходимую информацию по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, и организует его обсуждение.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

3.6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись и (или) видеозапись.

Все замечания и предложения, содержащиеся в выступлениях участников публичных слушаний по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат включению в протокол публичных слушаний.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

Все замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, поступившие в организационный комитет с соблюдением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, а также список зарегистрированных участников публичных слушаний являются приложениями к протоколу публичных слушаний.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

Протокол публичных слушаний подписывают председатель и секретарь организационного комитета.

3.7. Обязанность опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» возлагается на орган местного самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания.

3.8. Организационный комитет не позднее 14 дней со дня проведения публичных слушаний направляет органу местного самоуправления города Новосибирска, назначившему публичные слушания, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, отчет о работе организационного комитета и другие материалы публичных слушаний.

3.9. В случае если субъектом правотворческой инициативы по проекту, вынесенному на публичные слушания, является орган местного самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания, указанный орган вправе доработать проект с учетом замечаний и предложений, включенных в заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний и (или) приложенных к протоколу публичных слушаний, и, если рассмотрение проекта и принятие решения находится в компетенции другого органа местного самоуправления города Новосибирска, направить в соответствующий орган местного самоуправления доработанный проект, заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний со всеми приложениями.

В случае, если орган местного самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания, не является субъектом правотворческой инициативы по проекту, вынесенному на публичные слушания, то доработать проект с учетом замечаний и предложений, включенных в заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний и (или) приложенных к протоколу публичных слушаний, вправе орган местного самоуправления города Новосибирска, в компетенции которого находятся рассмотрение проекта и принятие решения, если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами. При этом организационный комитет направляет в орган местного самоуправления города Новосибирска, в компетенции которого находится рассмотрение проекта и принятие решения, проект, вынесенный на публичные слушания, заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний со всеми приложениями.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 193)

3.10. Организационный комитет прекращает свою деятельность со дня направления документов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА РЕШЕНИЕ № 528 ОТ 27.03.2007

О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска

(Наименование в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (приложение).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОГО СОВЕТА № 528 ОТ 27.03.2007

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (Наименование в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осуществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с одновременным опубликованием (обнародованием) Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенного Советом депутатов города Новосибирска (далее - Порядок организации и проведения публичных слушаний), и настоящего Порядка.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 780)

Не требуется официальное опубликование (обнародование) Порядка организации и проведения публичных слушаний и настоящего Порядка в случае, когда в Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

(Абзац дополнен решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 22; в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2017 № 448, от 24.04.2019 № 780)

(Пункт в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публичных слушаниях по проекту решения в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний.

(Пункт в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917, от 24.04.2019 № 780)

4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения направляет в Совет депутатов города Новосибирска:

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 № 868)

проект решения, вынесенный на публичные слушания;

протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;

заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 780)

сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта решения.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

5. Председатель Совета депутатов города Новосибирска направляет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска в соответствии с вопросами ее ведения (далее – профильная комиссия).

Профильная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение проекта решения, его доработку, а также готовит обоснование согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в протоколе публичных слушаний по проекту решения и в приложениях к нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 № 868)

6. Доработанный профильной комиссией проект решения вносится на рассмотрение сессии Совета депутатов города Новосибирска в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.7. Совет депутатов города Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 № 868)

7. Совет депутатов города Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)