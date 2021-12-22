В регионах Сибири прошли мероприятия XI «Сибирской медиа-недели»

Церемония награждения победителей XVI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Фото: Сибирский окружной информационный центр

13 декабря в г. Новосибирске заслуженные награды получили тридцать четыре корреспондента электронных, печатных и сетевых средств массовой информации регионов Сибири, которые по итогам голосования жюри признаны лидерами проекта в шестнадцати номинациях.

- Средствам массовой информации отведена важная роль в оперативном и всестороннем освещении позитивных преобразований, происходящих в нашей стране, - отметила заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, председатель оргкомитета конкурса Любовь Бурда в ходе торжественной церемонии. Журналисты, ставшие победителями конкурса «Сибирь.ПРО», талантливо, интересно и компетентно выполняют эту непростую задачу, считает замполпреда.

Встреча победителей конкурса «Сибирь.ПРО» с главным инженером «Кузбассэнерго - РЭС». Фото: Сибирский окружной информационный центр

После чествования победителей конкурса, лучших журналистов Сибири 2021 года ждал яркий пресс-тур, в ходе которого лидеры проекта ознакомились с рядом современных объектов экономики Новосибирской и Кемеровской областей.

Так, во время медиатура от АО «Аэропорт Толмачево» представители сибирских СМИ оценили масштаб строительства нового аэровокзального комплекса. Реализация проекта осуществляется в рамках масштабной программы развития международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) и является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Строительная площадка нового аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта Новосибирск (Толмачево). Фото: Сибирский окружной информационный центр

Кроме того, лидеры проекта узнали о новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей, посетив самый большой вокзал Сибири и один из крупнейших вокзалов в России - Новосибирск-Главный. Лучшие журналисты также побывали в музее истории Западно-Сибирской железной дороги, где познакомились с экспозициями, посвященными становлению магистрали.

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги. Фото: Сибирский окружной информационный центр

Топкинский цементный завод - крупнейший за Уралом производитель цемента (актив партнера проекта АО «ХК «Сибцем») стал первым объектом в Кемеровской области. Во время посещения объекта сибирские корреспонденты смогли убедиться в том, что качество выпускаемой заводом продукции полностью отвечает требованиям российских и зарубежных стандартов.

Топкинский цементный завод (актив АО «ХК «Сибцем»). Фото: Сибирский окружной информационный центр

Развитие электросетевого комплекса регионов Сибири - тема пресс-тура на электрическую подстанцию «Имени В. И. Лапина», которая построена в г. Кемерово одним из активов ПАО «Россети Сибирь». Компания выступает генеральным партнером проекта и является учредителем номинации «Надежная энергетика». Лидерам проекта представилась возможность ознакомиться с работой Центра управления сетями и в рамках встречи с руководством филиала энергокомпании задать интересующие вопросы о производстве, приеме и распределении электрической энергии.

Подстанция «Имени В. И. Лапина» энергохолдинга «Россети Сибирь». Фото: Сибирский окружной информационный центр

Также победители «Сибирь.ПРО» приняли участие в программе партнера проекта группы «Сибантрацит» и побывали в офисе компании в г. Мыски Кемеровской области. Сегодня Группа занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Представители компании подготовили для участников поездку в этнодеревню Чувашка Мысковского городского округа, во время которой сибирским медиа рассказали об уникальных объектах культуры и традициях коренного населения Горной Шории.

Центр духовной культуры шорского народа «Эне Таг» в поселке Чувашка Кемеровской области. Фото: Сибирский окружной информационный центр

Далее пресс-тур продолжился посещением одного из самых популярных зимних горнолыжных курортов России - Шерегеша, который находится на юге Кемеровской области. Глава государства в своем Послании Федеральному Собранию назвал Шерегеш одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма. Генеральным партнером конкурса «Сибирь.ПРО» макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком» для лидеров проекта была проведена обзорная экскурсия по территории горнолыжного комплекса.

Горнолыжный курорт Шерегеш. Фото: Сибирский окружной информационный центр

Кроме того, для победителей проекта организована встреча с представителями подразделения компании в Кузбассе, в ходе которой сибирские медиа узнали о практической реализации федеральным провайдером нацпроектов и собственных цифровых решений в регионе присутствия.

Встреча с представителями Кемеровского филиала «Ростелекома» на горнолыжном курорте Шерегеш. Фото: Сибирский окружной информационный центр

СПРАВКА КП

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Проект посвящен ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиаиндустрии.

Оператор проекта - Сибирский окружной информационный центр.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнеры - ПАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО «Эвалар», Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнеры - АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», Группа «ЭПМ» (ЭПМ-НовЭЗ), АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», АО «Аэропорт Толмачево»

Информационный партнер - «Комсомольская правда - Новосибирск»

Стратегические партнеры - Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»