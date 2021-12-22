Кольцово станет центром притяжения российских и зарубежных ученых

СКИФ очень важен для работы ученых всего мира. Фото: inp.nsk.su

Наукоград Кольцово - место уникальное. Здесь изучают вирусы, разработали вакцину от ковида, строят Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), который с нетерпением ждут и российские, и зарубежные ученые. При этом городок развивается по принципу гармоничности: радует обилием зелени, чистым воздухом, возможностью не только жить наукой, но и просто отдыхать, заниматься спортом, творчеством. «Комсомолка» поговорила с мэром наукограда Николаем Красниковым о достижениях Кольцово в уходящем году и планах на год грядущий, а также узнала секрет его работоспособности и энергичности.

«ЧТОБЫ ОСТАВАЛИСЬ НАВСЕГДА»

Уходящий 2021-й был Годом науки. Для Кольцово он стал особенным, ведь дополнительное внимание государства к этой сфере никогда не бывает лишним.

- Важным событием года стал беспрецедентный недельный интенсив в Великом Новгороде, где собирались представители всех наукоградов и даже атомных городов в статусе закрытых территорий. Я, как вице-президент Союза наукоградов, координировал сквозную группу наукоградов по анализу наших общих предложений. Они сводились к тому, что наукоградам нужно активнее вовлекаться в национальные проекты и федеральные программы, потому что именно они позволяют развиваться в разных сферах. Также мы обсуждали вопрос повышения субсидий, чтобы успешно выполнять исключительно наукоградную миссию: удержание и привлечение кадров, вопросы образования, поддержка научного творчества молодежи, инновационной инфраструктуры. Закрепление кадров - проблема актуальная. Сейчас обсуждается вариант и строительства арендного жилья, и наукоградной ипотеки, чтобы удержать нужных людей. Наша задача - создать такую комфортную городскую среду, чтобы к нам приезжали и оставались здесь навсегда, - считает Николай Красников.

Мэр Кольцово Николай Красников. Фото: личный архив

МИССИЯ НАУКОГРАДА

Важным предложением этого года стала тема пространственного развития: рано или поздно всем наукоградам становится тесно в своих границах.

- Об этом говорили на президентском совете на примере города Сарова, прозвучали рекомендации субъектов Федерации о расширении границ таких городов для разворачивания их потенциала. Сейчас наукоград Кольцово тоже дожил до этапа, когда ему нужно новое пространство. Мы давно выступаем за развитие межмуниципального пространства между нами и Академгородком. Даже впервые прозвучал такой термин, как «Биоатомная орбиталь»: это направление Кольцово - Академгородок, которое мы предлагаем развивать как инновационную ось, чтобы два научных центра развивались навстречу друг другу. Тогда научная активность между нами действительно станет перемещаться, как атом, - объясняет мэр Кольцово. - Конечно, если оглядываться на уходящий год, мы постарались провести его в гармоничном развитии. Интенсивно работали наши научные предприятия, «Вектор» был в центре всероссийских надежд. Его инициативы подхватили другие компании: «Вектор-Бест», к примеру, в прошлом году удвоил свой потенциал, в этом году он производит продукции больше чем на 10 миллиардов рублей. «Вектор-БиАльгам» после приезда Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и запуска завода по производству «ЭпиВакКороны» тоже нарастил свое производство. Активно работала фирма «Катрен», один из основных дилеров лечебных препаратов в России, плодотворно трудились «Вектор-Медика», «Ангиолайн» и другие предприятия, входящие в наш биокластер. Не случайно за этот год мы больше чем на 40% приросли в производстве наукоемкой продукции.

В последние годы Кольцово становится все более привлекательным не только для ученых, но и для обычных людей. Здесь заботятся об экологии, создали особую, уютную атмосферу, постоянно работают над улучшением инфраструктуры. Но главная миссия наукограда - оставаться центром притяжения ученой братии, не скатываясь к статусу спального района.

- Мы с самого начала учитываем угрозу превратиться в спальный район и работаем над тем, чтобы этого не произошло. Поэтому мы расширяемся прежде всего именно научными предприятиями. У нас около 500 малых и средних компаний, более 700 индивидуальных и частных предпринимателей, это говорит о том, что у нас живая, подвижная экономика. Бюджет Кольцово в этом году достиг 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Мы активно строимся, а средняя зарплата кольцовцев примерно в 2 раза выше, чем в регионе, сейчас она составляет около 80 тысяч рублей. К тому же развитие научного центра «Вектор», создание СКИФа и СКИФ-городка - все это работает на притяжение в Кольцово новых проектов именно научной тематики, - говорит мэр.

Николай Красников тестирует беговые дорожки нового многофункционального спортивного центра Кольцово Источник: из личного архива

РАСТИ ВО ВСЕМ

Согласно принципу гармоничного развития в Кольцово не только прирастают объемами наукоемкого производства, но и вкладываются в преображение городка.

- В этом году ко Дню Кольцово мы сдали долгожданный ледовый дворец. Теперь у нас появились серьезное фигурное катание, хоккей, а в конце года мы готовы открыть уникальный для Новосибирской области универсальный физкультурный оздоровительный комплекс с современными беговыми дорожками, игровыми зонами для мини-футбола, баскетбола, волейбола, - с гордостью рассказывает Николай Красников. - В течение года мы активно развивали комфортную городскую среду, обустраивали лесопарковое пространство, в чем нам активно помогали и наши благотворители, это прежде всего «Вектор-Бест», «Катрен», «Вектор-БиАльгам». Конечно же, мы активно занимались дорогами, что связано также с одним из центральных событий года - началом строительства СКИФа. Два последующих года будет идти напряженное строительство этого уникального объекта. СКИФ представляет собой огромный микроскоп величиной в несколько футбольных полей, вокруг которого будут располагаться до 30 станций, где ученые, специалисты из разных сфер науки будут использовать для своих целей этот самый яркий в мире пучок 4-го поколения. Медики - бомбить раковые клетки, химики - читать структуру материалов, биологи и вирусологи - изучать вирусы. Не случайно на СКИФе среди первых будут две станции «Вектора».

«ЭТО ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ И МЕСТА»

Любое развитие требует энергии. Николай Красников своим примером доказывает, что можно оставаться бодрым и сохранять здоровье, несмотря на бешеный ритм жизни. Он регулярно бегает и считает, что укреплять свой организм нужно каждому. Особенно в наше пандемийное время.

- Я благодарен нашим ученым, которые разработали вакцину. Но хочу сказать, что любая вакцина по-настоящему работает и защищает крепкий организм. Каждому важно найти свою формулу здоровья: кому-то нравится ходьба, кому-то - бег или спортивные игры. Универсальных рецептов нет, но, к примеру, бег и ходьба доступны каждому. Это иллюзия, что нет времени и нет места, - поделился мыслями Николай Красников. Напоследок он порекомендовал нашим читателям хорошую добавку к беговым и прочим упражнениям в условиях пандемии: - Попробуйте принимать контрастный душ под две-три любимые песни. Это помогает держать тонус и дает задел настроения на весь день. Начните с малого, по принципу комфортности, не переохлаждаясь. Главное, делать это системно, последовательно, любя себя и во имя себя здорового!

ЧТО СДЕЛАНО

• Начали строительство СКИФа

• Получили дополнительные 40 гектаров на расширение СКИФ-городка

• Сдали новый детский сад «Золотой ключик»

• Сдали в эксплуатацию ледовый дворец

• Подготовили к сдаче универсальный физкультурный оздоровительный комплекс

• Провели восьмой фестиваль OpenBio-2021

• Запроектировали конгресс-холл

• Активно развивали комфортную городскую среду

• Продолжили строительство II этапа дороги Барышево - Орловка - Кольцово с выездом на ленинск-кузнецкое направление в обход Кольцово

• Запроектировали объезд с Восточного обхода мимо полигона

• Запроектировали две дороги на подъезде к СКИФу

• Сдали 12-ю дорогу, соединяющую несколько микрорайоновесь день. Начните с малого, по принципу комфортности, не переохлаждаясь. Главное, делать это системно, последовательно, любя себя и во имя себя здорового!