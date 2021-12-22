Почему железнодорожники тоже празднуют День энергетика

Ремонт узлов линий электропередачи. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

22 декабря в России отмечают в прямом смысле один из самых ярких и теплых праздников - День энергетика. О том, какое отношение эта дата имеет к железной дороге, - в нашем материале.

ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ

По словам Евгения Дербилова, заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению, железная дорога - это государство в государстве. Но не потому, что позиционирует себя отдельной единицей, а из-за того, что это стратегический объект. А каждый стратегический объект должен быть максимально автономным.

- На железной дороге есть свои тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию, свои трансформаторные подстанции, линии электропередачи. Безусловно, энергосеть не может быть полностью автономной: электроэнергию мы где-то закупаем, где-то продаем, преобразовываем. Мы вплетены в общую энергосистему страны, причем у нас предусмотрено резервирование как один из элементов обеспечения безопасности железнодорожного транспорта. Наша энергосистема выстроена так, чтобы при аварийном отключении мы всегда могли перезапитаться с других направлений и чтобы перерыв в электроснабжении длился не дольше 0,3 секунды - этого времени достаточно для срабатывания автоматики, переключающей питание с одной линии на другую, - объясняет Евгений Дербилов.

Железная дорога приравнена к другим сетевым энергосбытовым компаниям. Для многих населенных пунктов железнодорожные подстанции - единственный источник электричества. Причем жителям или организациям ее продают по тарифам, установленным региональной энергетической комиссией.

Диплом энергетика-железнодорожника можно получить в Омском железнодорожном университете путей сообщения.

За работоспособностью каждого элемента сети тщательно следят. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

ВСЕВИДЯЩИЙ ЭНЕРГОДИСПЕТЧЕР

По Новосибирскому территориальному управлению Западно-Сибирской магистрали все энергетическое хозяйство состоит из трех ЭЧ - дистанций энергоснабжения: Инской, Барабинской и Новосибирской.

Об особенностях работы ЭЧ-8 рассказал Вячеслав Абалмасов, начальник Инской дистанции электроснабжения. Здесь трудится 251 человек, обслуживая контактную сеть протяженностью 1096 километров. На этом направлении деревня Мезениха, станции Шелковичиха, Совхозная, село Льниха и другие небольшие поселения полностью запитаны от «РЖД».

- 25 мая 2020 года бушевала непогода, был сильный ветер, больше 25 метров в секунду. Падали деревья, обрывались провода. В нескольких населенных пунктах, запитанных от железной дороги, люди какое-то время сидели без электричества. Но благодаря тому, что наши аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, мы все эти локальные повреждения быстро исправили и электроснабжение восстановили, - вспоминает Вячеслав Абалмасов.

Аварийным бригадам приходится работать в основном в сложных климатических условиях: под дождем, при сильном ветре, во время снегопада, при критических температурах или резких перепадах погоды. О неполадках сообщает энергодиспетчер, который видит все проблемы и сбои удаленно благодаря автоматизированному рабочему месту (АРМ). Если линия обесточилась, это отобразится на табло и энергодиспетчер моментально оповестит об этом начальника районной контактной сети. Тот вызовет аварийную бригаду, чтобы она сразу отправилась на устранение неполадок. Здесь привыкли действовать, не дожидаясь звонков местных жителей с жалобами на отсутствие электричества.

- Еще у нас внедрили систему интерактивной тяговой подстанции Инская. Установили систему SCADA, которая отображает контроль состояния оборудования. Эта система помогает предупредить проблему до того, как она станет критической. Если, к примеру, кабельная линия износилась, изоляция просела, SCADA сигнализирует об этом. Диспетчер тогда не ждет аварийного отключения линии, а оповещает персонал о слабом месте. Линию в плановом порядке выводят в ремонт, и никакого внезапного ЧП не происходит, - рассказывает Вячеслав Абалмасов.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ

В Новосибирской дистанции электроснабжения ЭЧ-6 работают 287 человек. Территория обслуживания: от станции Чулымская до станции Болотная. По словам начальника дистанции Романа Бочкарева, здесь тщательно следят за исправностью электросетей, а в будущем планируют внедрить видеонаблюдение за состоянием крышевого оборудования проходящих электровозов, чтобы отслеживать возможные поломки.

- Мы постоянно делимся друг с другом наработками, опытом. Наши энергетики непрерывно обмениваются информацией, мы созваниваемся практически ежедневно. Причем любой отказ в работе, поломки документируются, обсуждаются, выкладываются в общий доступ, чтобы каждый мог посмотреть и чтобы этого больше не повторялось. Так люди учатся и повышают качество обслуживания, - считает Роман Бочкарев. - День энергетика здесь, конечно, отмечают. Раньше к этому дню у нас всегда были организованы спортивные состязания. Последние два года в связи с пандемией, к сожалению, перешли на онлайн-формат викторин.

Роман Бочкарев поделился, что старается всегда поддерживать своих сотрудников, уделять им внимание. Даже анкетирование показало, что для людей номер один - это условия работы и отношения в коллективе. А заработная плата идет уже вторым пунктом.

За работоспособностью каждого элемента сети тщательно следят. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

«ЛУЧШИМ - ПРЕМИИ!»

В Барабинской дистанции электроснабжения ЭЧ-5 трудятся 287 человек, обслуживая территорию от станции Татарская до станции Чулымская. Благодаря отлаженной системе резервирования здесь удается избегать длительных отключений электроэнергии.

- Этого удается достичь, наверное, и благодаря тому, что мы постоянно делимся друг с другом опытом. Заместитель начальника дороги по нашему территориальному управлению - железнодорожник-энергетик, он координирует нас по таким вопросам. Обмен идет заблаговременно, и если появляются какие-то передовые методы, их сразу распространяют. На моем участке цифровую тяговую подстанцию будут внедрять в следующем году. Но уже проведена модернизация двух тяговых подстанций с заменой оборудования на усовершенствованное микропроцессорное и внедрены мощные малогабаритные сухие трансформаторы, - поделился начальник дистанции Сергей Ведрашко.

В этом году День энергетика здесь отметят удаленно: всех поздравят, а лучших - премируют. В течение года среди местных цехов проводили соревнования, потом подведут итоги и выберут лучший цех, а его коллектив получит подарок.

ЕСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

- Первое, самое актуальное на сегодня пожелание - это быть всем здоровыми. А второе - чтобы вы жизнь свою не просто проживали, а жили, получая от нее удовольствие. Удовольствие от того, что ставите перед собой цели и, несмотря ни на что, достигаете их. С праздником!

Евгений ДЕРБИЛОВ, заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению.