«Вы не понимаете, он добрый»: дочери ищут отца, который отдал пятерых детей в приют

Надя (слева)и Екатерина (справа) ищут отца 5 лет. Фото: Предоставлено героями публикации

Семья Нечаевых распалась 13 лет назад. Мама пила и жестоко относилась к детям, отец работал вахтовым методом. Когда женщину лишили родительских прав, все пятеро отпрысков оказались в детском доме, так как папа посчитал, что не потянет такую ношу. Тем не менее дети его любят, ведь он не забывал про них и продолжал общаться. Внезапно 5 лет назад папа пропал. От него ни строчки, телефон недоступен. Дети выяснили, что мужчина может жить в Республике Хакасия. Они надеются на новогоднее чудо и верят, что наши читатели помогут его найти.

«МАМА ПИЛА, ВЫГОНЯЛА ПОД ДОЖДЬ»

Две старшие — девочки, трое младших — пацаны. Детство у этих ребят было сложным. Старшая сестра рассказала о нем подробнее.

— Отец Константин и мама познакомились в Томске. Родители переехали в Саяногорск, скоро у них родилась Надежда, потом три брата: Иван, Георгий и Дмитрий. Папа Костя всю жизнь работал сварщиком на вахтах, обеспечивал нас, а мама была домохозяйкой. После появления пятого ребенка стала пить, часто наказывала нас: била ремнем, выстраивала в линейку под дождем. Простоять ночь в углу — это для нас было обычным делом. Папа, наоборот, и пальцем нас не трогал, всегда баловал: покупал гостинцы, одежду, игрушки. В итоге опека поставила нас на учет, маму лишили родительских прав, — рассказала КП-Новосибирск 26-летняя Екатерина Самсонова.

Константин Георгиевич (второй слева) после армии стал слесарем и обеспечивал всю семью. Фото: Предоставлено героями публикации

Многодетный отец Константин подал на развод. Сначала сварщик решил растить детей сам, забрал жить к свекрови в поселок Майна и уехал на вахту. Однако бабушка вскоре скончалась, а отдавать детей родственникам бывшей жены отец побоялся: все они с судимостями. В итоге опека забрала четверых детей в Саяногорский детдом, вот только 10-летнего Ивана с аутизмом пришлось определить в детский психоневрологический интернат.

— Мне было 13 лет, когда нас отдали в детдом. Папа нас не бросил: работал, купил нам всем телефоны, и мы часто созванивались. Присылал подарки, одежду, мальчикам дарил конструкторы, нам — косметику. В детдоме первое время я сильно закрылась и часто дралась с братом Гошей, но потом мы помирились и в обиду себя не давали. Еще в детдоме я стала подрабатывать — за хорошие оценки меня взяли в летнюю энергетическую школу «РусАла», а потом на стажировку администратором. Папа всем нам говорил, что будет жить с нами в Черногорске и всех нас заберет после детдома. Но 5 лет назад отец перестал звонить, номер стал недоступен, — говорит 24-летняя Надежда Нечаева.

НАШЛИ ЛИШЬ РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ

Сестры решили: пора строить свою жизнь самостоятельно. Старшая Екатерина уехала в Новосибирск. Какое-то время даже подрабатывала на цыганскую семью уборщицей, но вскоре 20-летняя девушка оказалась на вокзале. Три недели ночевала на сиденьях, пила воду, иногда прохожие покупали ей хлеб. Там Екатерину нашла директор центра помощи бездомным «Милосердие» и взяла к себе соцработником. Вскоре Екатерина перевезла в Новосибирск сестру Надежду, которая боролась с депрессией. Та тоже сперва «потерялась» после детдома: пережила тяжелое расставание, увлечение алкоголем, наркотиками, а теперь работает в благотворительном фонде. 23-летний Иван с аутизмом находится в интернате, 21-летний Георгий сейчас служит в морской пехоте на Камчатке, а 15-летний Дмитрий готовится закончить детдом в Саяногорске.

— 5 лет мы ищем папу: звонили родне, ездили в Черногорск, но нашли только сгоревший дом. Жена папиного брата видела его на улице, но я не верю, что он бродяжничает. У отца золотые руки, он всегда найдет заработок и прокормит семью, — уверена Надежда Нечаева. — 29 декабря ему исполнится 61 год, нам хотелось бы перевезти его в Новосибирск и вернуть всю заботу, что он дарил нам в детстве. Может, кто-то спросит, зачем он нам, сдал же в детдом. Но вы не понимаете, он добрый. Я готова верить в Деда Мороза, лишь бы новогоднее чудо случилось. Очень хочу найти отца, поговорить с ним.

Сестры мечтают найти отца и заботиться о нем. Фото: Предоставлено героями публикации

Уважаемые читатели! Сестры ищут отца Константина Георгиевича Нечаева, родившегося 29 декабря 1960 года. Мужчина, предположительно, проживает в Черногорске, Республика Хакасия. Просим всех, кто узнает человека с фото, связаться с редакцией по номеру 8-923-145-11-03. Мы обязательно передадим ваши контакты сестрам Нечаевым.

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