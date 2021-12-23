«Все сбудется…»: 10 кадров новогоднего Новосибирска, которые заставят вас взглянуть на город другими глазами

Новый год к нам мчится! Фото: Виталий ЦУКАНОВ

«Комсомолка» взяла главного героя торжества — Дедушку Мороза — и устроила предновогоднюю экскурсию по самым ярким и блестящим местам мегаполиса.

2022-й будет годом Голубого Водяного Тигра. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Наступающий 2022-й будет годом Голубого Водяного Тигра. Как рассказывала астролог Елена Альмах, год ожидается эмоциональный, многие из нас не будут ведать, что творят. Заручиться поддержкой хвостатого можно довольно просто: носите его с собой. Например, в виде игрушки.

Главная локация - площадь Ленина. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Вечером на площади Ленина не протолкнуться. Все показывают главную елку родным и гостям города. Отметим, что в этом году улицы украсили 86 гирляндами на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Новогодняя елка впечатлила нашего Дедушку. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Главная достопримечательность площади — новогодняя елка. Высота дерева — 22 метра, а на ее макушке мерцает «кремлевская звезда» высотой 1,5 метра. Украшают ее больше 100 мерцающих снежинок и шаров.

Дедушка решил сменить сани с оленями на коньки. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

За новогодней красавицей слышен шум и гам. Всему «виной» ледовый каток, расположенный прямо напротив оперного театра. Он работает ежедневно: в понедельник — с 15.00 до 21.00, а со вторника по воскресенье — с 11.00. Если у вас нет своих коньков, то можете взять их напрокат. Рядом с катком есть теплые раздевалки.

- А ты хорошо себя вела, внучка? Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Отметим, что в этом году в новогоднюю ночь сибиряки не увидят праздничного салюта. Все из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки. Из-за этого же улицу Ленина не будут делать пешеходной, хотя дистанцию никто не соблюдает и в обычные предновогодние дни.

Новогодние горки в этом году в дефиците. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Следующая локация — дворик за гостиницей «Центральная». Там создали буквально новогодний рай не только для взрослых, но и для детей. Администрация гостиницы залила возле одного из кафе небольшую горку, куда спешит окрестная детвора.

Тебя любят. Дед Мороз уж точно. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

— Украшение внутреннего двора — идея нашего руководства. Когда все придумали, пригласили новосибирских декораторов помочь нам украсить пространство. Уже к середине декабря зона была готова, и жители города начали там фотографироваться, — рассказала КП-Новосибирск Елена, представитель администрации гостинцы.

Огоньки сияют, как маленькие звездочки. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Памятники архитектуры тоже не оставили без внимания. На углу улиц Ленина и Урицкого приютился старенький двухэтажный дом. Раньше в нем располагалось городское казначейство, после — женская гимназия. Принадлежало помещение барнаульскому купцу — первому городскому старосте Ивану Тимофеевичу Сурикову.

Зданию уже больше 100 лет, но его ежегодно украшают сотни огоньков гирлянд, что радует не только глаз, но и камеры сибиряков.

Ну какова красота! Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Рядом с купеческим домом расположился уютный ресторанный дворик. На входе гостей встречают наряженная елочка, олень и гирлянды. Это превосходно выглядит днем и просто потрясающе — вечером.

Загадывайте желание! Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Мотивирующая фраза «Все сбудется» — одна из любимых локаций в центре. Глядя на нее, начинаешь верить, что все желания непременно воплотятся.

Уважаемые читатели, а вам нравится, как украшен город в этом году?

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