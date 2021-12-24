Последние новости Новосибирска на 24 декабря 2021 года: автобус с 28 детьми врезался в забор, развлекательные центры закроют

Сообщаем главные новости на 24 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ / Аст-54.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 декабря 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗАРОЮТ ДО 9 ЯНВАРЯ
В новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - в Новосибирске не будут работать аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Это нужно для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
АВТОБУС С 28 ДЕТЬМИ ПОПАЛ В ДТП
Автобус, перевозивший детей, попал в аварию на Красном проспекте в Новосибирске . Он столкнулся с «Тойотой», а после удара врезался в забор. К счастью, никто не пострадал, однако случаем заинтересовалась областная прокуратура.
СИБИРЯЧКА СПАСАЕТ ОБВЕТШАЛЫЙ «ПРОФЕССОРСКИЙ» ДОМ
Дом № 185 по улице Дуси Ковальчук, построенный в 1930-х годах, разваливается, а ведь раньше в этих квартирах жила институтская элита. Сибирячка Ирина Плешкова, недавно переехавшая туда, ужаснулась состоянию подъезда, крыши и облицовки. Она пытается собственными силами привести памятник архитектуры в порядок.
ОБЫСКИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ МЭРИИ
Полиция и следователи провели обыск в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Это связано с обязанностью мэрии взыскать долги с компании «Дискус».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер