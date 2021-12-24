Последние новости Новосибирска на 24 декабря 2021 года: автобус с 28 детьми врезался в забор, развлекательные центры закроют

Сообщаем главные новости на 24 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ / Аст-54.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 декабря 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗАРОЮТ ДО 9 ЯНВАРЯ

В новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - в Новосибирске не будут работать аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Это нужно для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

АВТОБУС С 28 ДЕТЬМИ ПОПАЛ В ДТП

Автобус, перевозивший детей, попал в аварию на Красном проспекте в Новосибирске . Он столкнулся с «Тойотой», а после удара врезался в забор. К счастью, никто не пострадал, однако случаем заинтересовалась областная прокуратура.

СИБИРЯЧКА СПАСАЕТ ОБВЕТШАЛЫЙ «ПРОФЕССОРСКИЙ» ДОМ

Дом № 185 по улице Дуси Ковальчук, построенный в 1930-х годах, разваливается, а ведь раньше в этих квартирах жила институтская элита. Сибирячка Ирина Плешкова, недавно переехавшая туда, ужаснулась состоянию подъезда, крыши и облицовки. Она пытается собственными силами привести памятник архитектуры в порядок.

ОБЫСКИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ МЭРИИ

Полиция и следователи провели обыск в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Это связано с обязанностью мэрии взыскать долги с компании «Дискус».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.