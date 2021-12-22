«Он был твердый, как камешек»: в Новосибирске ветеринары разморозили кота из сугроба

Кот Антон оцепенел, но ожил, оказавшись в тепле. Фото: Предоставлено Анной Будниковой // ветклиникой "Ноев Ковчег"

Зимним вечером Анна возвращалась домой и у гаражей заметила рыжего кота, вмерзшего в снег. Тот казался мертвым, но женщина повезла его в ветклинику. Оказалось, успела вовремя: сердце найденыша едва слышно билось. Команда врачей реанимировала кота три часа подряд. Спасли.

ТВЕРДЫЙ, КАК КАМЕШЕК

38-летняя жительница Новосибирска Анна Будникова хотела провести вечер дома с мужем, а в итоге полночи просидела в ветклинике. Вечером 6 декабря супруги поставили машину в гараж и отправились домой. Вдруг глаз Ани выхватил рыжее пятно в сугробе. Женщина подошла ближе и увидела вмерзшего в снег кота. Он не двигался. Потрогала его — твердый, как камешек. Другой прошел бы мимо, но Анна не смогла.

— В голове была только одна странная мысль: «А вдруг он жив?» Кот не дышал. Я все думала, как же он тут оказался. А через пару минут кот шевельнул передней лапкой. Мое сердце подпрыгнуло: еще жив! Мы схватили рыжего и понесли в ветклинику, — рассказала КП-Новосибирск Анна Будникова.

Через три часа кот вышел из состояния глубокого сна. Фото: Предоставлено ветклиникой "Ноев Ковчег"

Врачи из клиники «Ноев Ковчег» подтвердили догадки спасительницы: кот жив, но для того чтобы вернуть его к жизни, пришлось экстренно собрать бригаду из трех специалистов.

— Наш врач Мария Ислямова обнаружила у пациента поверхностное, еле уловимое дыхание! Пульс не прощупывался, но редкое сердцебиение еще было. Температура и давление не определялись. Показатель сахара в крови был очень низким. Также отмечалось обезвоживание и истощение крайней степени, — прокомментировали КП-Новосибирск сотрудники ветклиники.

Хозяйка забрала кота к себе. Фото: Предоставлено Анной Будниковой // ветклиникой "Ноев Ковчег"

КАК ВЕРНЫЙ ПЕС

Команда ветеринаров занялась реанимацией замерзшего кота. Сперва ему ввели теплый раствор Рингера (его применяют как раз при обморожениях — против гипоксии) и глюкозу, а также активно согревали сухим теплом. Уже в первые минуты кот начал оживать, а через три часа пришел в сознание и сразу стал есть. Анна решила назвать живчика Антоном. Это имя ей просто первым пришло в голову.

— Кот был крайне истощен — в свои два года весил всего 2,6 кило! Возможно, он сбежал из дома и скитался по морозу. Мы его забрали к себе, стали искать хозяев в соцсетях, но никто не откликался. Сейчас котик жив-здоров, только обморозил ушки и носик. Рыжий немного бесстыжий — хочет бежать на улицу к кошкам. Говорят, у котов по девять жизней. Так вот Антошка свой запас уже немного растратил, надо бы ему быть осторожнее. Я говорю нельзя, а он сидит и слушает меня, как верный пес, хотя видно, что воля манит, — улыбается Анна Будникова. — А почему решила оставить себе? Просто такое чудо бывает раз в жизни! Сколько я кошек спасала и пристраивала, но впервые кто-то буквально ожил на моих глазах.

Теперь кот Антон слушается свою спасительницу. Фото: Предоставлено Анной Будниковой

КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА

«Растирайте ушки, холку, лапы»

Ветеринары предупреждают: на морозе у животных, как и у людей, начинается гипотермия. До 32 градусов организм пытается компенсировать потерю тепла самостоятельно: дрожь, поднятие шерсти, повышение частоты сердечных сокращений, а затем животное начинает засыпать.

— Первую помощь можно оказать самостоятельно: укутать животное в одеяло, прижать к себе, растирать рефлекторные зоны — уши, холку, лапы. Животных, находящихся в сознании, можно выпаивать теплой водой или теплым бульоном. А главное — нужно срочно везти животное в ветклинику, — объясняют в клинике «Ноев Ковчег».

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