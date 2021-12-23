Последние новости Новосибирска на 23 декабря 2021 года: пенсионерка потереряла зрение после жизни под землей, мальчик-инвалид не может попасть в школу

Сообщаем главные новости на 23 декабря. Фото: скриншот из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ВОЛОНТЕРЫ СПАСЛИ ПЕНСИОНЕРКУ, 13 ЛЕТ ПРОЖИВШУЮ ПОД ЗЕМЛЕЙ

74-летняя пенсионерка Галина Шнырикова после смерти мужа оказалась бездомной. Женщина 13 лет прожила на улице, прося милостыню, ее домом стал колодец теплотрассы на улице Фабричной. Из-за такой жизни Галина потеряла зрение. О трагичной судьбе сибиряки узнали волонтеры из организации «Маяк» и блогер Дмитрий Кабанов. Вместе они помогли ей вернуться к нормальной жизни.

НЕСКОЛЬКО ШКОЛ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕПОГО МАЛЬЧИКА

В Новосибирской области мама 12-летнего мальчика-инвалида бьет тревогу. Школа-интернат не хочет принимать ее ребенка на обучение с проживанием. Мальчик потерял зрение из-за опухоли, и теперь ему очень тяжело учиться.

ИЗМЕНЯТСЯ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ

В Новосибирске изменят маршруты автобусов № 36 и №68. Также полностью отменят маршруты №20 и №69. Такое решение приняли городские власти на встрече рабочей группы по общественному транспорту в мэрии

КОГДА ОТКРОЕТСЯ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске заработает 30 декабря. Тематика городкапосвящена 100-летнему юбилею Юрия Никулина и его значительному вкладу в развитие циркового искусства.

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