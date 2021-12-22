Последние новости Новосибирска на 22 декабря 2021 года: школьника обвинили в побоях, ученые сфотографировали «омикрон»

Сообщаем главные новости на 22 декабря. Фото: личный архив / Роспотребнадзор.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ШКОЛЬНИКА ОБВИНИЛИ В ПОБОЯХ

Четвероклассник из новосибирского райцентра Черепаново стал героем неприятной истории. Родители его одноклассников уверяют, что он лупит девчонок и разбивает носы мальчишкам. Но у его мамы, которая в одиночку воспитывает ребенка, другая версия этой истории: ребенка травят из-за того, что она не скинулась на классные нужды и подарок учителю.

ПЕРВЫЕ ФОТО «ОМИКРОНА»

Ученые из «Вектора» сфотографировали новый штамм коронавируса - «омикрон». Чтобы запечатлеть его под микроскопом, вирусом заразили специально выращенные клетки.

ПРЕКРАТИЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ ПЕНСИОНЕРКИ, НА КОТОРУЮ УПАЛА ГЛЫБА ЛЬДА

В Новосибирске завершился суд над хозяйкой квартиры, которую обвиняли в гибели пенсионерки. На пожилую женщину с балкона сибирячки упала глыба, спасти пострадавшую пенсионерку не смогли. В суде сын погибшей простил собственницу квартиры, и они примирились.

ТАРИФЫ НА ЖКХ ВЫРАСТУТ НА 5,2%

В июле 2022 года горожан снова неприятно удивят цифры в квитанциях: в регионе обещают поднять тарифы на ЖКХ. Тариф на холодную воду вырастет до 21,4 рубля за кубометр, горячую — 124 рубля за кубометр, отопление — 1 584,29 рубля за гигакалорию. А вывоз мусора обойдется в 91,72 рубля за человека.

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