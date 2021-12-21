Выбрать и упаковать: Tele2 поможет новосибирцам подготовиться к предстоящим праздникам

В Tele2 рассказали, чем радовали абонентов в течение года и какие плюшки приготовили к новогодним праздникам. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Это время подведения итогов и напряженный период для тех, кто еще не купил подарки и мучается вопросом: где и что искать. Вот и Tele2 провели онлайн-конференцию, где не только рассказали журналистам об итогах уходящего года, но и накидали массу идей, чем можно порадовать себя, близких, любимых и родных на главный российский праздник.

«ГОД В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ»

По словам коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максима Соловьёва, компания этот год жила в интересах клиентов. По «Другим правилам» обновили функцию накопления минут и гигабайт: теперь они сохраняются бессрочно, и нет никаких ограничений по объему перенесенных остатков. Более того, накопленные минуты можно менять на просмотр фильмов в сервисе Wink. Минуты обмениваются на кино один к одному, к примеру, 120 минут равны двум часам фильма.

Конференция с коммерческим директором макрорегиона «Сибирь» Максимом Соловьёвым (слева) прошла в онлайн-формате. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Те, кому удалось погреться под золотистым солнышком за рубежом, порадовались услуге «Безлимитный интернет за границей», где можно вносить фиксированную плату только за тот день, когда выходишь в Сеть. Компания улучшила условия роуминга для тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум» (теперь из 17 стран можно звонить на номера Tele2 России бесплатно, расходуя минуты из пакета), а в следующем году планирует расширить список стран.

Отличной услугой стал «SOS-пакет». Если вы вдруг не успели вовремя оплатить связь, у вас автоматически включаются входящие в пакет WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», Telegram, Viber. Услуга на тарифах с ежемесячной оплатой действует три дня, с посуточной оплатой - один день. А еще она подключается автоматически и абсолютно бесплатно.

Самым масштабным проектом с плюшками для клиентов стала программа «Больше». Она действует постоянно и доступна всем клиентам без исключения. Здесь и десятки спецпредложений, и подарки, и скидки, и кешбэк. К примеру, в Новосибирске до конца года действует акция - пицца в подарок от «Папа Джонс», бесплатный билет по выходным в исторический парк «Россия - моя история».

ПОМОГУТ С ПОДАРКАМИ

Максим Соловьёв рассказал, что активно растет спрос на смартфоны бренда Xiaomi. В июне он стал брендом №1 в мире по ежемесячным объемам продаж смартфонов. Его выбирает каждый пятый пользователь смартфона в сети Tele2. Самой популярной моделью в Сибири стал Redmi 9A (32Gb) в сером цвете.

Компания продолжает акции с лидером рынка смартфонов брендом Xiaomi. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Сейчас купить комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи в салонах сети Tele2 можно со скидкой 30%. Она действует до конца 2022 года. Также неиспользованные минуты можно обменять на скидку при покупке смартфона Xiaomi. Одна минута равна одному рублю, а максимальный размер скидки - 4 тысячи руб. С ноября по всей России клиенты Tele2 обменяли на скидку в сумме свыше 47 млн минут. Акцию, кстати, даже продлили до конца года.

Тех, кто запланировал Новый год или каникулы в Шерегеше, компания порадовала суперактуальным бонусом. По программе «Больше» запустили скидку 20% на двух- и трёхдневный ски-пасс на горнолыжном комплексе «Сектор Е». Акция действует до 15 апреля.

Тех, кто запланировал новогодний движ в Шерегеше ждет скидка 20% на ски-пасс на горнолыжном комплексе «Сектор Е». Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

А еще, в салонах Tele2 можно не только присмотреть нужные подарки, но и красиво их упаковать. Это поможет сделать бесплатно промоутер, если в салоне есть пункт упаковки. Или вам вручат набор из упаковочной бумаги и стикеров, чтобы вы смогли сделать это самостоятельно.

Родным и близким клиенты Tele2 могут дарить подарки через мобильное приложение «Мой Tele2». Как это работает: искусственный интеллект Миа отправляет сообщение «Поздравить близких». Вы нажимаете на это сообщение, вводите номер получателя и отправляете ему одно из трех автоматически подобранных предложений. Подарком могут быть скидки на тарифы и услуги Tele2, пакеты минут и Гб, полезные опции с бесплатным периодом, а также подарки от партнеров программы лояльности «Больше».