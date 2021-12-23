Новосибирские школьники научатся заботиться о своем здоровье и узнают, что такое ответственное потребление

Родители делают выбор в пользу сбалансированного повседневного рациона питания и выбирают более полезные продукты. Фото: Пресс-служба Нестле Россия.

Одна из форм проявления заботы о природе - ответственное потребление, навыки которого нужно формировать с детства. Оно выражается в отказе от одноразовых вещей, раздельном сборе мусора, внимательном отношении к составу продуктов, покупательской грамотности, представлении о сбалансированном рационе питания.

Компании «Нестле», один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков, и «Магнит», один из крупнейших ретейлеров, предложили семьям со школьниками в возрасте 7 - 12 лет решить интересную задачу: собрать продукты для дневного рациона, при этом дети и родители делали свой выбор независимо друг от друга. В ходе решения задачи было важно понять, будут ли отличаться продуктовые корзины членов одной семьи, и если да, то как.

Оказалось, что дети и родители обратили внимание на разные отделы магазина: 65% корзины взрослых занимали продукты, которые должны входить в повседневный рацион (мясо, овощи, фрукты, крупы, молочные продукты), а корзины школьников на 70% были заполнены сладостями, газированными напитками и снеками. Сами участники обратили внимание на то, что выбор подростков отличался от выбора взрослых, при этом выбор родителей был более сбалансированным.

Фото: Пресс-служба Нестле Россия.

Как же научить детей важным навыкам? Ответ на этот вопрос дает новый школьный образовательный проект «Воспитываем ответственных потребителей», который поддержали компании «Нестле» и «Магнит», объединившие усилия в этом направлении.

Проект «Воспитываем ответственных потребителей» ориентирован на детей в возрасте 7 - 12 лет, его цель - обучить школьников навыкам заботы о своем здоровье и об окружающей среде. Инициатива реализуется при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи и охватит 60 регионов страны. Во многих из них проект уже внедряется - с октября 2021 года к нему присоединились более 24 тысяч школьников, в том числе из Новосибирской области.

Для обучения используются цифровые материалы от ведущих экспертов программы. На внеурочных занятиях дети знакомятся с ассортиментом различных отделов магазина, учатся выбирать продукты и находить нужную информацию на упаковке, узнают о профессиях, связанных с торговлей, о правах и обязанностях покупателей. Кроме того, наиболее инициативные школьные классы смогут принять участие в практических занятиях, которые пройдут в гипермаркетах. Школы Новосибирска уже активно участвуют в проекте - так, один из классов гимназии № 16 победил в зрительском голосовании.

Фото: Пресс-служба Нестле Россия.

Проект стал новым направлением программы «Разговор о правильном питании», которая внедряется в российских школах с 1999 года. Новосибирские школьники хорошо знакомы с этой инициативой - она реализуется в регионе на протяжении порядка 20 лет и уже охватила более 270 тысяч учащихся. Таким образом, вместе с программой выросло уже несколько поколений детей. Оценка эффективности программы профессиональными экспертами показывает, что дети - участники проекта не только гораздо больше знают о правильном питании и здоровом образе жизни по сравнению с ровесниками, не вовлеченными в обучение, но и применяют знания на практике и чаще выбирают полезные продукты.

- Надеемся, что новый проект будет столь же востребован в школах региона и поможет школьникам научиться осознанно выбирать продукты и составлять сбалансированный рацион питания. Эти знания и навыки помогут детям вести более здоровый образ жизни, заботиться о себе и впоследствии - о здоровье своих близких, - отмечает Александра Макеева, руководитель отдела образовательных программ «Нестле», автор программы «Разговор о правильном питании».