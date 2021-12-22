«В чем сила?»: новосибирский депутат рассказал, что помогает выстоять в непростое время

Памятные кубки с фотографиями легендарных новосибирских спортсменов. Фото: novosib-sport.ru

Мировую экономику штормит, пандемия никак не утихает: приходится адаптироваться к новым условиям и жить дальше. Но есть неизменные ценности, которые помогают находить точку опоры при любых трудностях. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко считает, что во все времена твердо стоять на ногах помогают опыт поколений, преемственность, память, которые важны и для физического, и для духовного роста человека.

ОПЫТ ОТЦОВ-ТРЕНЕРОВ

Новосибирские спортсмены представляют наш город на соревнованиях самого высокого уровня. На особом счету греко-римская борьба. В ноябре в Новосибирске прошли зрелищные поединки старейшего турнира в память о прославленных тренерах «Центр Державы». Его идейным вдохновителем и организатором стал Сергей Бондаренко, который, кстати, является мастером спорта СССР по греко-римской борьбе.

Сергей Бондаренко является мастером спорта СССР по греко-римской борьбе. Фото: Личный архив

- Первоначально турнир назывался «Краснообская десятка» - по количеству весовых категорий. Его проводили в память о моем тренере Николае Михайловиче Строеве, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Турнир 12 раз проходил там, где тренер работал последние годы жизни, - на ВАСХНИЛе. В то же время в «Динамо» шли соревнования в память о тренерах их клуба. Мы решили объединиться, так и родилось название «Центр Державы». В турнире заложены и преемственность поколений, и передача традиций, и воспитание молодежи. Здесь ребята видят борцов - представителей старшего поколения, видят фотографии тех, кто творил историю борьбы в Новосибирской области. А на ковре юные борцы учатся отстаивать свою позицию, формируя и закаляя характер. Турниром мы гордимся: в этом году он собрал около 200 участников из разных уголков нашей страны, от Находки и до Москвы. Если еще кто-то из представителей других видов спорта подхватит нашу идею памяти отцов-тренеров, мы будем только рады, - отмечает Сергей Бондаренко.

XIV Всероссийский турнир прошел среди юных спортсменов в возрасте до 18 лет в 12 весовых категориях. Это не квалификационные и не отборочные соревнования: призерам присваивается звание кандидата в мастера спорта, а самое главное - турнир дает возможность отточить умения, навыки и показать свои способности в честной борьбе. По итогам соревнований Сергей Бондаренко вручил победителям памятные кубки с фотографиями легендарных новосибирских спортсменов, причем шесть из них получили новосибирские борцы.

СБЕРЕЧЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

А чуть ранее, в октябре, в Новосибирске произошло другое важное событие, связанное с преемственностью поколений. Благодаря инициативе учеников, их родителей, учителей и помощи депутата Сергея Бондаренко на территории школы № 4 был открыт первый сквер сибирских писателей.

Сквер Сибирских писателей во дворе школы №4. Фото: Татьяна Скрипкина

С 2006 года по инициативе Бондаренко в Новосибирске работает программа «Белый тополь», цель которой - сохранить память о выдающихся людях нашего города. Поэтому, когда к депутату пришли школьники с просьбой установить памятную табличку на дом, где жил новосибирский писатель Василий Коньяков, он предложил им расширить эту идею и сделать сквер прямо во дворе своей же школы.

- Я почему-то подумал: «Боже мой, у нас есть и Магалиф, и Самохин, и Щукин, и Коньяков! Ведь это те писатели, которые описывают сибирскую вечность! Если бы не было их книг, то, наверное, мы многого не знали бы о своем родном городе». Поэтому, конечно, мы с удовольствием взялись за эту работу, и это только начало, - рассказывает Сергей Бондаренко.

Для того чтобы связь поколений не терялась, а крепла, только крупных мероприятий недостаточно. Депутат помогает проводить дни соседей, обустраивать новые площадки. И говорит, что хоть и невозможно сделать все, но любая длинная дорога начинается с первого шага. Именно поэтому останавливаться он не собирается.