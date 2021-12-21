Последние новости Новосибирска на 21 декабря 2021 года: открылась скандальная выставка, зимние каникулы не продлят

Выставка вызвала много вопросов. Фото: Сергей НОВИКОВ/Максим ШЕР, перефото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

СПОРНАЯ ВЫСТАВКА

В Новосибирске открылась выставка с сомнительным посылами — ее авторы критикуют не пороки общества, а достижения. По их мнению, Норильск — ненужный город, мост в Приморье — «мост в никуда». Засомневались они в нужности российских границ.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОДЛЯТ?

Волна сообщений о продлении зимних каникул до конца января взорвала родительские чаты. Серьезный тон новости заставил всех обрадоваться, удивиться, а потом разочароваться: оказалось, что информация взята с сайта сатирического издания «Панорама».

НОВЫЙ ЖИЛМАССИВ НА МЕСТЕ АЭРОПОРТА «СЕВЕРНЫЙ»

Жилые дома собираются построить на территории новосибирского аэропорта «Северный». На площади 215 гектар планируется создать буквально «город в городе» с собственной развитой инфраструктурой.

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЛЬДА ЗА МИЛЛИОНЫ

На машины для заливки льда на новом ЛДС потратят 50 миллионов рублей. Их будут использовать в том числе во время обслуживания Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

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