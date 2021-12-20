В «билайн» рассказали, как именно они перейдут на сторону новосибирцев

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Представители «билайн» прилетели из Москвы, чтобы вместе с региональным директором Максимом Шарковым рассказать всю правду о переходе со светлой стороны на нашу сторону. По словам директора по бренду и маркетинговым коммуникациям «билайн» Юлии Галиной, смена бренда и слогана - это внешнее отражение всех тех глубоких и серьезных изменений, что произошли в компании за последние годы.

- Сейчас внутренний баланс и эмоциональное благополучие важнее, чем оказаться на яркой стороне, - объяснила Юлия. Это в «билайн» поняли давно и вкладывались в развитие продуктов и сервисов, которые учитывают потребности, ценности и ожидания обычных людей.

К примеру, в Новосибирской области основательно вложились в развитие: сумма инвестиций за 2020-2021 годы составила порядка 1,7 млрд рублей. За два года удалось увеличить на 40% количество базовых станций 4G, а средние показатели скорости больше, чем на 60%. По секрету журналистам рассказали о запланированном на ближайшее время запуске VoLTE и VoWiFi. Технология VoLTE (Voice over LTE) преобразует ваш голос через сеть 4G, чтобы принимать и передавать вызовы через высокоскоростной канал. Без этой технологии для голосового вызова в сети 4G смартфону приходится временно переключаться в сеть 2G/3G и после возвращаться обратно. VoWiFi (Voice over WiFi или WiFi Calling) - это сервис, с которым можно отправлять и принимать текстовые сообщения плюс голосовые и видео звонки через сеть WiFi. Но, так как «билайн» максимально учитывает комфорт своих абонентов, есть вероятность, что эти технологии будут внедрять уже после новогодних праздников. Чтобы даже малейшие возможные сбои не помешали поздравить родных и любимых.

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

В нашем регионе «билайн» активно подключает к сети новые жилмассивы, коттеджные поселки, дачи. Увеличена емкость в метро: теперь на станциях площадь Ленина, Сибирская, Октябрьская и площадь Маркса еще больше абонентом могут одновременно работать в сети без задержек. А еще звонить и лазить в интернет стало проще в крупных торговых и спортивных центрах. Эти площадки особенные с точки зрения связи, так как сигнал с улицы не всегда равномерно проходит через материалы, из которых построены здания, поэтому требуются специальные доработки внутри.

Кроме частных абонентов, компания развивает взаимодействие с бизнесом и обществом. В этом году на фоне роста спроса на облачные сервисы был запущен первый ЦОД (Центр Обработки Данных) «билайн» за Уралом. Компания поддержала разработку в Академпарке браслета AutismCare для детей с аутизмом. А с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» развивает технологии быстрого поиска пропавших людей.

Из праздничных новинок компания запустила мобильную игру «Новогодний движ» с призами. А в следующем году планирует апгрейдить уже полюбившиеся тарифные планы, чтобы сделать их еще привлекательнее. И, конечно, «билайн» будет продолжать активно развиваться в России и на территории Новосибирской области, в частности, чтобы абоненты всегда оставались на связи.