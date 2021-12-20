855 тысяч, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

«Расцветай на Обской». Фото: Компания «Расцветай».

Дом высокой степени готовности. В наличии двух-, трехкомнатные квартиры площадью от 72,7 до 84 квадратных метров.

Уникальность местоположения «Расцветай на Обской» в сочетании нескольких оптимальных параметров.

1. Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до метро «Речной вокзал». Можно дойти пешком за 15 - 20 минут.

2. Остановки общественного транспорта.

3. Михайловская набережная.

4. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

Место удачное и с точки зрения инфраструктуры. Рядом с домом расположен гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

Подъездные холлы «Расцветай на Обской». Фото: Компания «Расцветай».

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно увидеть и плавность речной волны, и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

Площадь двух- и трехкомнатных квартир в «Расцветай на Обской» - 72,7 и 84 квадратных метра. Планировки продуманы и функциональны.

Квартиру можно приобрести прямо сейчас или на новогодних каникулах.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль,8а

Тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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* Минимальный первоначальный взнос при покупке двухкомнатной квартиры площадью 72,7 квадратного метра в «Расцветай на Обской» комфорт-класса по программе «Господдержка-2020».

** Программа «Господдержка-2020» от Банк ВТБ (ПАО). Стоимость - 5,7 миллиона, ставка - 5,75%, срок кредита - 20 лет, первоначальный взнос - 15% от стоимости.

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация: наш.дом.рф

Банки-партнеры: Сбер; Банк ДОМ.РФ; Банк ВТБ (ПАО); Альфа-Банк и др.