Сибирская строительная неделя состоится с 1 по 4 февраля 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в новом формате

Фото: ООО «Центр Экспо».

В деловой программе - совещания межрегионального уровня с федеральным участием, дискуссионные отраслевые площадки, мастер-классы и конкурсы для профессионалов.

Фото: ООО «Центр Экспо».

Форум «Сибирь 2030. Строим будущее», объединит актуальные темы в сфере землеустройства, проектирования, ЖКХ, цифровизации, ценообразования, кадрового обеспечения отрасли. В программе будут представлены лучшие технологии, практический опыт и тенденции от ведущих экспертов.

Фото: ООО «Центр Экспо».

В числе многих мероприятий форума запланированы:

• Совещание министров строительства и ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры субъектов СФО и ДФО, с участием представителей федерального ведомства, которое позволит обозначить острые проблемы строительных и смежных компаний на самом высоком уровне.

• Выездное пленарное заседание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по реализации национальных проектов в СФО. Здесь будут подведены промежуточные итоги и определены планы на перспективу.

• Научно-практический семинар Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области с обсуждением лучших практик реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории СФО.

• HR-форум Сибири, Урала и Дальнего Востока «НА$ТРОЙ», где будут представлены тренды и практические кейсы по решению кадрового вопроса.

• Ежегодный форум архитекторов, дизайнеров и урбанистов обозначит актуальные тенденции в градостроительстве, дизайне, урбанистике.

• Мастер-школа от лучших практиков-отделочников «Форум мастеров» позволят ознакомиться с самыми актуальными технологиями, техникой, материалами и решениями.

• Конференция «Маркетинг и продажи» предоставит возможность повысить эффективность продвижения и продаж проектов в сфере строительства.

• Заседание Отраслевого образовательного консорциума «Строительство и архитектура» будет посвящено внутриотраслевой специализации научно-исследовательской деятельности строительных вузов.

• Старт II Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» - открытого конкурса управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня (директор компании, руководитель подразделения/направления, руководитель отдела, руководитель проекта).

• Фасадный турнир «СИБИРЬ-СФТК 2022».

В форум-выставке примет участие более 300 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

Фото: ООО «Центр Экспо».

Ожидается, что за четыре дня работы на площадке Siberian Building Week/Сибирской строительной недели побывает более 10 000 профессиональных посетителей из регионов СФО, ДФО и соседствующих с Сибирью стран СНГ.

Сибирская строительная неделя традиционно станет местом встречи профессионалов, заинтересованных в диалоге и развитии как бизнес-проектов, так и отрасли в целом.

Форум-выставка – это событие, которой пройдет в Новосибирске, городе, что много лет остается бессменным лидером по темпам ввода жилья в Сибирском федеральном округе и входит в российскую десятку городов-лидеров по строительству жилой недвижимости.

Для того чтобы стать участником Сибирской строительной недели, достаточно оставить заявку на сайте. Для посещения выставки необходимо получить билет после регистрации сайте.

Фото: ООО «Центр Экспо».

СПРАВКА КП

Организатор выставки: ООО «Центр Экспо»

Телефон: 8 (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

sbweek.ru / Instagram

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