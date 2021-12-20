В Новосибирске предлагают установить бюст главному обвинителю фашизма

Роман Руденко был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Фото: Виктор КИНЕЛОВСКИЙ/РИА-Новости

Прокуратура предложила установить в Новосибирске бюст Анатолия Руденко. Инициатива привязана к двум датам: 75 лет назад прошел Нюрнбергский процесс, а 12 января прокуратура отметит 300-летие. Несмотря на значимость персоны и двойной инфоповод, идея о памятнике пока подвисла.

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Роман Руденко - Герой Социалистического Труда и обладатель шести орденов Ленина. 28 лет он оставался генеральным прокурором СССР. Но прежде всего - был главным обвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе.

В конце осени Новосибирская областная прокуратура обратилась в мэрию с предложением установить гранитный бюст Руденко. Место предложили около дома № 6 по улице Нижегородской, где находится окружное управление Генеральной прокуратуры.

Художественный совет отклонил заявку.

«Проголосовал против установки бюста на основании недостаточности материалов для принятия обоснованного решения», - написала в Facebook член совета Татьяна Иваненко. Это не окончательное решение, впереди - новое рассмотрение.

Саму идею об установке бюста противники уже окружили ореолом скандальности - та же Иваненко напомнила, что Руденко участвовал в репрессиях. Однако это не отменяет его роли в главном судебном процессе мира.

«ПОШАТНУТЬ ИНИЦИАТИВУ НЕ УДАСТСЯ»

Сторонники установки бюста считают, что память об этом прокуроре имеет национальную значимость. Так, в частности, сказал заместитель председателя областного Заксобрания глава фракции КПРФ Владимир Карпов.

- Мы должны отдавать себе отчет в том, что Руденко на очень важном Нюрнбергском процессе, где судили нацистских преступников, был главным обвинителем от Советского Союза. Определенные силы, прежде всего - силы глобализма, пытаются сегодня эти события подтачивать. И понятно почему. Советский Союз им не нравится, и теперь не нравится Советская Федерация. И таким образом они находят в России людей, деятелей, которые пытаются также поставить под сомнение эту инициативу. Никуда из истории нашей страны и всего человечества не вычеркнуть это значимое событие, - уверен Карпов.

Он с пониманием относится к тому, что худсовет отдал инициативу на доработку. И ожидает повторного рассмотрения.

- Художественный совет Новосибирска отнесся очень принципиально. Инициатива не была пропущена с первого раза: есть определенные требования художественного совета, они были высказаны. Я думаю, инициаторы проработают этот проект более тщательно на соответствие всем требованиям. И мне думается, пошатнуть основания для этой инициативы никому не удастся, - добавил Владимир Карпов.

«ОН ВЫСТУПАЛ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ»

Поддерживает установку бюста и другой коммунист - историк и журналист Андрей Жирнов.

- Сегодня кому-то хочется вытравить это из памяти, чтобы не вспоминали, кто победил фашизм и какую угрозу фашистская идеология несла человечеству. Мы сталкиваемся с попытками переписать историю Второй мировой войны. Это происходит и в Европе, и в Прибалтике, и на Украине, и даже у нас. Именно поэтому я считаю, что установка бюста Романа Руденко в нашем городе своевременна, - говорит Жирнов.

Он же ссылается на то, что Руденко участвовал в реабилитации безвинно осужденных.

- По его инициативе была создана центральная комиссия по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления. Кроме того, именно Руденко выступил инициатором реабилитации бывших военнопленных, - напоминает Андрей Геннадьевич.

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