Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 декабря 2021 года: QR-коды ввели в салонах красоты, вирусоли изучат «омикрон»

Новые ограничения появились на этой неделе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуацмм с коронавирусом в Новосибирске на 21 декабря 2021 года, увы, не радуют: заболевших ковидом не становится меньше. Каждый день заболевают от 378 до 398 человек.

Число заболевших и умерших в Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

QR-КОДЫ В САЛОНАХ КРАСОТЫ И ДЕТСКИХ САДАХ

Коронавирусные ограничения расширились: с 20 декабря без QR-кодов не пускают в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, бани, сауны и солярии.

А в еще — на утренники в детские сады. Согласно новым рекомендациям, воспитателей просят обойтись без игр, а если детский сад пригласит аниматора, то тому обязательно нужно иметь QR-код. Родителей также просят пускать на утренник только в масках и с двумя прививками.

НЕПРИВИТЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ОТСТРАНЯТ ОТ РАБОТЫ

Главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов постановил, что все работающие пенсионеры старше 60 лет должны вакцинироваться от коронавируса. Всех несогласных с 21 января отстранят от работы.

ШТРАФ ЗА ШАРФЫ ВМЕСТО МАСКИ

В правительстве Новосибирской области разъяснили, что для защиты окружающих от вируса подходят только маски. Некоторые пассажиры в метро, например, пытаются заменить маски шарфами или длинными шапками. Однако за это ждет наказание штрафом.

ВСЕ ОБ «ОМИКРОНЕ»

Недавно Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образцы биоматериала с новым вариантом коронавируса «омикрон» от заболевших туристов из ЮАР. Что представляет собой новый штамм и что о нем известно на сегодняшний день, рассказывают ученые.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 378 человек

Количество пациентов в реанимации: 323 человека

Масочный режим: продлен до конца декабря 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации либо ПЦР-тест — его действие сокращено до 48 часов.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации либо ПЦР-тест — его действие сокращено до 48 часов..

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры.

Детские центры и игровые комнаты: полностью прекращают свою работу на время новогодних каникул.

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

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