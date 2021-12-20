Последние новости Новосибирска на 20 декабря 2021 года: похолодает до минус 18 градусов, сибиряка не признают пострадавшим во время взрыва на АЗС

Важные новости в нашей подборке. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА/Мария ЛЕНЦ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 декабря 2021 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.

НОВОСИБИРЦА ПЕРЕСТАЛИ СЧИТАТЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВЗРЫВА НА АЗС

23-летнего Евгения следователи перестали считать пострадавшим от взрыва на АЗС. Напомним, что ЧП произошло летом этого года. На Гусинобродке взорвалась газовая автозаправка. Евгений попал в больницу с 8% ожогами тела. Его травмы были признаны средней тяжести.

В НОВОСИБИРСК ИДУТ МОРОЗЫ

В Новосибирск идут морозы до минус 18 градусов. Похолодание начнется за пару дней до Нового года. Днем температура воздуха будет составлять -15...-16 градусов, а ночью столбики термометров покажут -17...-18 градусов.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАЛИ 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В городе Обь в Новосибирской области мужчина обчистил пенсионный фонд. Он украл оттуда 700 тысяч рублей. Правоохранителям удалось его задержать. Как оказалось, сибиряк был уже ранее судим за подобные преступления.

СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ ИЗ ЯМЫ ОВЧАРКУ

Новосибирские спасатели вытащили овчарку из ямы. Собака гуляла вместе с хозяйкой по улице Краузе и попала в беду. Спасатели быстро прибыли на место и достали животное с помощью веревки.

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