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Общество19 декабря 2021 15:51

«Беременность помогла»: новосибирская модель приостановила неизлечимую болезнь, зачав ребенка

Гормоны повлияли на скорость распространения рассеянного склероза
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Сибирячка избавилась от комплексов, став моделью, но судьба приготовила новый удар. Фото: Анна Яскевич // Надежда Саитова, предоставлено Анастасией Фатьяновой

Сибирячка избавилась от комплексов, став моделью, но судьба приготовила новый удар. Фото: Анна Яскевич // Надежда Саитова, предоставлено Анастасией Фатьяновой

Жительница Новосибирска Анастасия Фатьянова к 25 годам успела возглавить школу моделей, стать дизайнером одежды и создать семью. Казалось бы, обрела успех и счастье, но… Однажды на фотосессиях девушка заметила неладное: в глазах двоилось, ни с того ни с сего начала нападать жуткая усталость. Врачи выявили неизлечимую болезнь — рассеянный склероз. Отчаяние сменилось решимостью. Настю спасла беременность: с помощью лекарств и гормонов удалось остановить резкое прогрессирование болезни.

Девушка начала уставать, ухудшилось зрение - оказалось, что у нее опасная болезнь. Фото: Анастасия Пономарева // Мария Казакова, предоставлено Анастасией Фатьяновой

Девушка начала уставать, ухудшилось зрение - оказалось, что у нее опасная болезнь. Фото: Анастасия Пономарева // Мария Казакова, предоставлено Анастасией Фатьяновой

ОТ СЕРОЙ МЫШКИ ДО МОДЕЛИ

Анастасия Фатьянова росла скромной тихоней, в школе ребята посмеивались над ее внешностью. К 18 годам Настя вырастила кучу комплексов, даже поступила на факультет психологии в НГУ, чтобы разобраться в себе. Девушке подарили зеркальный фотоаппарат, она стала снимать себя и подруг, постепенно решила стать моделью.

— В школе я была изгоем с кучей комплексов. У меня получилось принять себя через фото, я осознала, что все прекрасны по-своему и многое зависит от ракурса. Я прошла обучение в модельной школе, потом стала искать бесплатные фотосеты ради портфолио, участвовать в конкурсах. Однажды на съемке платьев для шоурума мне заплатили, и я поняла, что могу начать зарабатывать хорошие деньги на каталогах, — рассказала Анастасия Фатьянова.

Ради моделинга наша героиня бросила вуз на втором курсе. Девушка не сидела на месте — крутилась как могла, в результате за пару лет снялась для десятков магазинов одежды, работала на показах, в том числе для фабрики «Синар», «Ист-Нова», Zheno, «Перчини», Abodie. Вскоре Настю позвали преподавателем в модельное агентство для детей, почти сразу ее сманили конкуренты.

Помимо борьбы с болезнью девушка стала директором модельной школы и дизайнером. Фото: предоставлено Анастасией Фатьяновой

Помимо борьбы с болезнью девушка стала директором модельной школы и дизайнером. Фото: предоставлено Анастасией Фатьяновой

«СМОТРИШЬ — ИДУТ ДВА ГОЛУБЯ, А ОН ОДИН»

Но два года назад судьба сделала крутой поворот. Девушка стала замечать, что ей становится хуже: подавленность, слабость в руках и ногах, плохое зрение стали ее постоянными спутниками.

— У меня стало двоиться в глазах. Смотришь — идут два голубя, а на самом деле он один. Сначала я пила иммуностимуляторы, это не помогало. Два месяца я спала как убитая — боролась с недосыпом. Потом ходила в спортзал и бегала до изнеможения. В итоге оказалась на МРТ, меня положили в больницу и сделали пункцию спинного мозга. Спустя несколько месяцев появилось подозрение на рассеянный склероз, — поделилась с КП-Новосибирск Настя.

Болезнь неизлечима и обычно быстро прогрессирует, чаще всего пациенты теряют зрение, у них отнимаются руки и ноги. Точный прогноз, когда пациент станет инвалидом, врачи сразу не могут дать, но по глазам и голосу девушка поняла: все плохо.

— Внутри у меня все рухнуло, я вышла из клиники в бахилах. В тот момент я даже думала о суициде. Спас незнакомец — он увидел, что я странно веду себя, и предложил проводить, — продолжает Анастасия Фатьянова.

Больше всего Анастасия боялась стать инвалидом. Коллеги даже не знали о болезни, карьера пошла в гору: девушку даже назначили руководителем модельного агентства после отъезда директора в Сочи. Параллельно Анастасия запустила свою линейку платьев, заявив о себе как дизайнер.

Гормоны помогли приостановить болезнь. Фото: Надежда Саитова, предоставлено Анастасией Фатьяновой

Гормоны помогли приостановить болезнь. Фото: Надежда Саитова, предоставлено Анастасией Фатьяновой

НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ

Два года Анастасия боролась с рассеянным склерозом — болезнью, которая не имеет почти ничего общего со старческой потерей памяти. Она развивается очагами, грубо говоря, в виде небольших дырочек в мозгу — постепенно разрушаются участки головного мозга. Прогрессирующий вид способен сделать человека овощем за полтора года, но девушке повезло — в итоге у нее выявили вялотекущий тип. И все же лекарства от рассеянного склероза как такового нет, существуют только поддерживающие препараты. Анастасии страшно было остаться инвалидом, она стала пробовать всевозможные способы спасения — от йоги до медитаций, естественно, параллельно принимая прописанную терапию.

Говоря о детях, врачи старой школы советуют не беременеть, это должно усугубить растворение мозговых клеток. Однако Анастасия поверила новым исследованиям: считается, что гормоны беременных, наоборот, положительно влияют на лечение.

— Рассеянный склероз не генетическое заболевание, и мы с мужем решились на ребенка. Беременность и правда помогла: у меня естественным образом поднялись гормоны пролактин и прогестерон, которые лечат рассеянный склероз. Это научный факт: пролактин восстанавливает соединения в мозгу, а прогестерон препятствует разрушению нейронных связей. Сейчас я на девятом месяце. Жду дочку, мы назовем ее Ольгой — в честь бабушки, — говорит Анастасия Фатьянова. — Уже больше года МРТ не показывает рост очагов растворения мозга, и я счастлива.

Страшная болезнь закалила и без того трудолюбивую красавицу.

— Болезнь избавила меня от сомнений в себе и людях, характер стал жестче. Во что верить? Верить в себя, в доброту и помогать людям, дарить им то, что можете дать. Жить позитивно, чувствовать настроение, наслаждаться моментом, — уверена Анастасия Фатьянова. — Никогда нельзя опускать руки — лучше делать хоть что-то и не жалеть об этом.

Анастасия ссылается на исследования американских ученых, которые говорят о пользе беременности в борьбе с рассеянным склерозом. Однако новосибирские эксперты считают, что теоретически беременность может улучшить состояние больного рассеянным склерозом, но не вылечить болезнь.

— Во время беременности иммунитет автоматически снижается, потому что ребенок на 50% состоит из чужеродного ДНК (отца). Поэтому выраженность аутоиммунных процессов, таких как рассеянный склероз, может снижаться, однако такой закономерности никто не отмечал. Хотя теоретически это возможно, — прокомментировал КП-Новосибирск главный гинеколог Новосибирской области Рэм Волков.

Сразу после родов это проходит и иммунитет приходит в норму. Врач отметил, что любая женщина должна готовиться к беременности, так как на организм падает дополнительная нагрузка, хронические заболевания обостряются.

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