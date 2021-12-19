Последние новости Новосибирска на 19 декабря 2021 года: из-за потепления закрыли главный каток у НОВАТа, новосибирцев возмутила установка живой ели в ТРК «Эдем». Фото: мэрия Новосибирска // соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ ЗАКРЫЛИ ЗНАМЕНИТЫЙ КАТОК У НОВАТА

В Новосибирске из-за слишком теплой погоды закрыли каток пикантной формы у оперного театра. Об этом сообщили в Управлении физкультуры и спорта мэрии города. Когда погода наладится: перестанет идти снег с дождем, опустится температура, каток снова заработает. Кстати, а открыли его накануне, 17 декабря.

НОВОСИБИРЦЕВ ВОЗМУТИЛА ЖИВАЯ ЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ В ТРК «ЭДЕМ»

В торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке установили огромную живую ель. Дерево привеЗли в ТЦ 17 декабря. Многих сибиряков это возмутило. Они посчитали, что те, кто срубил елку, нанес природе серьезный урон.

В НОВОСИБИРСКЕ РАССЛЕДУЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВРАЧИ ЗАБЫЛИ В РОЖЕНИЦЕ МАРЛЮ

29-летняя жительница Новосибирска родила ребенка в роддоме № 6 Новосибирска. Роды были сложными — крупный плод, множественные разрывы. Врачи, чтобы остановить кровотечение, установили сибирячке марлевый тампон, а вот извлечь его забыли. После того, как инородный элемент долгое время пробыл в теле женщины, у нее началось жуткое воспаление. Она чудом не умерла. По факту случившегося в СК возбудили и расследуют уголовное дело.

В ГАРАЖЕ НА УЛИЦЕ ПЕТУХОВА В НОВОСИБИРСКЕ НАШЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ

Сибиряк не откликался на стуки, не открывал дверь. Взволнованные родственники вызвали спасателей. Те вскрыли гараж и в машине обнаружили мертвого мужчину. Предположительно, он отравился угарным газом. Тело передали родственникам и полицейским.

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