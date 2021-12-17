Депутат Госдумы от Новосибирской области рассказал, почему проголосовал против закона о QR-кодах

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Тема QR-кодов сейчас у всех на слуху. Сначала правительство предлагало обязать всех россиян показывать QR-коды с электронными сертификатами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Но в итоге проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения, а сделать это с общественными местами не получилось. В четверг, 16 декабря, Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. 329 депутатов его поддержали, 87 проголосовали против, 1 - воздержался.

Депутат Госдумы из Новосибирской области от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Аксёненко проголосовал против. Он считает, что от подобных мер страдают и обычные люди, и бизнес.

- В течение месяца было много споров вокруг внесенного на рассмотрение в Госдуму законопроекта о QR-кодах. Говорили о сегрегации, о морально-этической составляющей. Но вчера я решил говорить на понятном правительству языке - языке экономики, - пояснил Александр Аксёненко.

На заседании он задал прямой вопрос заместителю Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой: кто же будет компенсировать убытки бизнесу?

- Уважаемая Татьяна Алексеевна, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что реализация не потребует дополнительных расходов из бюджета, что, на мой взгляд, неверно. Но интересно другое: какой ущерб будет нанесен бюджетам его реализацией? Как известно, в регионах, в которых введены QR-коды, бизнес уходит в тень. Резко падает спрос на посещение кинотеатров, общепита, торговых центров. Вопрос: есть ли какие-то расчеты по аналогии с теми, которые ранее произвели авиаперевозчики, оценив свои убытки в 90 миллиардов рублей? Кто и каким способом будет компенсировать эти убытки?

Татьяна Голикова ответила:

- Я не располагаю такими расчетами, которые вы сейчас привели.

Александр Аксёненко считает, что на транспорте QR-коды не ввели только благодаря оперативным действиям самих авиаперевозчиков.

- Они сразу рассчитали свои гипотетические убытки. Сумма вышла внушительная - 90 миллиардов рублей! За компенсацией они тут же обратились в правительство. В итоге законопроект по транспорту не дошел до рассмотрения, - объясняет депутат. - А что о местах общего пользования? Кто и каким образом будет компенсировать их убытки?

Александр Аксёненко отметил, что в сложившейся ситуации депутатам нужно использовать оставшийся после принятия в первом чтении закона месяц для того, чтобы внести в него предложения и поправки.