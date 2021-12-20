Пять предновогодних хлопот, которые за жителей Новосибирска сделают другие

Мигающие огоньки, душевный шопинг, улыбки на катке — так живописуют в фильмах предновогоднюю суета. В реальности же толкотня и давка в душных магазинах, застывшие в пробках улицы Новосибирска… Огоньки и гирлянды в городе, конечно, есть. Но они елку за вас не купят, дом не украсят и ребенку костюм на утренник не выберут. А вот разные сервисы часть этих дел на себя возьмут. Давайте посмотрим, кто поможет с новогодними хлопотами в Новосибирске.

1. Продукты на дом

Воевать в магазине за последнюю банку горошка для оливье не придется, если заказать продукты с доставкой. Составьте меню и выберите онлайн необходимые позиции. Но скоропортящиеся продукты лучше покупать очно и незадолго до праздника. Сэкономите время на походе в магазин, выборе товаров. Плюс тащить тяжелые сумки с едой не придется. Особенно удобно, если заказывать много напитков. Учтите, некоторые магазины 30 и 31 декабря работают на доставку только по оформленным заранее заказам. Стоимость доставки в сервисах Новосибирска обычно бесплатная от 1500 рублей, но может варьироваться в зависимости от магазина.

2. Клининг

К нему морально готовятся заранее, его боятся и всячески стараются избежать — это день генеральной уборки. Такие хлопоты мы предлагаем свалить на клинеров. Эти эльфы-уборщики сэкономят кучу времени. Если быть точнее — почти целые сутки. Начистят до блеска квартиру, пока вы будете наслаждаться более приятными новогодними заботами: встречей с родными или покупкой подарков. Цена генеральной уборки 40-метровой квартиры в нашем городе в среднем стоит 3000 рублей. Но мытье окон, шкафов и микроволновки внутри, как правило, оплачивается отдельно.

3. Украшения для дома

Самая приятная часть новогодней суматохи — наряжать свой дом, укутывать елочку в гирлянду, отнимать у кота мишуру. Всегда хочется, чтобы декор был ультрамодным и удивлял гостей. Но охотиться за ним по всему городу — то еще удовольствие. Сделайте проще: посмотрите новогодний раздел на Яндекс.Маркете. В этом году в тренде бумажные и картонные игрушки причудливой формы, а также бумажные гирлянды. Не забудьте докупить батарейки, их всегда не хватает. У Маркета можно выбрать экспресс-доставку. Курьер приедет к вам за 1-2 часа — как раз успеете поставить елку. Оперативная доставка выручит, если запамятовали про презент коллегам, срочно понадобился праздничный декор или бокалы, хотите порадовать ребенка игрушкой.

4. Курьер для подарков

Предложение для тех, кто очень занят, но очень хочет оказать знак внимания близким. Если подарки уже куплены, красиво упакованы, но времени отвезти их абсолютно нет, воспользуйтесь услугами курьера. Он в нужное вам время отвезет товары по разным адресам и сэкономит вам уйму времени. Не так дорог подарок, как внимание. Поэтому если не смогли сделать презент лично, то позвоните адресату по телефону или видеосвязи. Услуги курьера будут стоить в среднем 200-300 рублей за одну посылку. Цена варьируется в зависимости от расстояния и веса подарков.

5. Елка с доставкой

Ели и пихты теперь можно заказывать онлайн. Выбираешь по фото, продавец помогает: эта будет пышнее, такая дольше простоит… Все как на елочном базаре, только из дома выходить не надо. Всегда можно заказать подставку для дерева — старые постоянно куда-то пропадают. Средняя стоимость пихты с доставкой по Новосибирску — 2500 рублей. Лапник — от 170 рублей. Цена зависит от вида дерева и его высоты.

Иногда кажется, что Новый год — это бесконечные траты. Но делегируя свои заботы сервисам, хоть и за дополнительную плату, мы экономим самый важный ресурс, который нигде не купить, — время.