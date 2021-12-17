«Одежду было не купить, с детьми не погулять»: жительница Новосибирска похудела на 77 кило

Сибирячка похудела до 90 килограммов. Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

Чудеса случаются, если в них верить. А если еще и усилия приложить, то результат будет налицо. В случае 29-летней жительницы Новосибирска Анастасии Мурадовой результат был на весах. Благодаря врачам и строгой диете ей удалось похудеть на 77 кило. История преображения — в материале КП-Новосибирск.

«СУПРУГ ВОСПРИНИМАЛ МОЙ ВЕС КАК БОЛЕЗНЬ»

Если сравнить фотографии девушки за прошлый год и сегодня, вы скажете, что это два разных человека.

— Может, так и есть, — загадочно улыбается Анастасия Мурадова и добавляет: — Сейчас я действительно другой человек.

Про свою фигуру девушка говорит так:

— Я не из тех, что «не в коня корм». И в юности, и в студенчестве — всегда приходилось внимательно следить за весом. Но мне удавалось держать баланс между худобой и полнотой.

Настя ограничивала себя в еде. Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

Настя ходила в спортзал, ограничивала себя в атаках на холодильник ночью. Ведь стоило ей чуть распустить себя, как все съеденное уходило в бока, и на весах был значительный плюс.

— В 2015 году, тогда мне было 23 года, я забеременела первый раз. Перед родами весила 126 килограммов, хотя до беременности — всего 85. Мне все твердили в один голос, что все, что я наела, уйдет. Однако в моем случае это не сработало. Лишний вес как был, так и остался, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия. — Я предпринимала попытки похудеть. Ходила в зал, голодала. Это помогало, но не сильно.

Молодая мама поправилась после родов. Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

Прошло пару лет, к полноте прибавились проблемы посерьезнее. У ребенка обнаружили аутизм. Настя полностью посвятила себя сыну.

— Мы постоянно были на занятиях, на лечении. Меня вообще не волновало, сколько там на весах. Хотя вес был выше, чем до родов. Предполагаю, что произошли какие-то аутоиммунные нарушения, и я начала пухнуть не из-за того, что много ем, а из-за того, что в организме произошли гормональные нарушения, — предполагает сибирячка.

Настя перестала любить себя. Ей было страшно смотреть на себя в зеркало. Да и ее мужу не нравились такие изменения в теле жены. Начались проблемы с выбором одежды. Приходилось надевать не то, что нравится, а то, что налезет. Насте казалось, что люди, видя ее на улице, сразу начинают ее обсуждать.

— Благо супруг относился к этому как к заболеванию. У нас была одна общая цель — побороть его, — объясняет молодая мама. — Вес потихоньку уходил, но кардинальных перемен не было. Между тем мы решили завести еще одного ребенка. После новой беременности все стало намного хуже. Родив второго сына, я увидела на весах страшную цифру: 167 килограммов. Тут я поняла, что нужно брать себя в руки как можно скорее.

Девушка не могла выбрать себе одежду. Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

«Я ХОЧУ СЕБЯ ПОКАЗЫВАТЬ»

В ход пошли старые дедовские методы: жесткие диеты, БАД, чудодейственные таблетки. Девушка даже уколы для улучшения обмена веществ делала. Ничего не помогало. Лишний вес как был, так и оставался на месте.

— Я пришла к эндокринологу и сказала: «Делайте что хотите. Мне нужно похудеть». Врач предложил сделать операцию по уменьшению желудка. Выбор пал на клинику в Рязани, потому что там было дешевле, — говорит Анастасия.

Муж поддерживал Настю. Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

После операции многодетная мама села на строгую диету. Никаких тортиков, кока-колы и другого фастфуда. Настя держит себя в руках и старается не сорваться.

— Некоторые думают, если сделать операцию, то никогда больше не поправишься. Нет. Если не соблюдать диету, то и результата не будет. У меня получается не срываться и держать себя в форме, — добавляет Настя.

Настя похудела после операции Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

Вес ушел через 11 месяцев после операции. Жизнь Насти изменилась. Она стала легко просыпаться по утрам, быстро выбирать одежду в магазинах.

— Я стала более активной, стала больше играть с детьми. Например, мне легко догнать сыновей на улице. С мужем стали чаще ходить в общественные места, потому что пропал страх и стыд за свой внешний вид. Я теперь сама инициатор многих наших семейных походов куда-либо, — восхищается новой жизнью сибирячка. — Я хочу показывать себя.

Настя не стесняется выходит на улицу. Фото: предоставлено Анастасией МУРАДОВОЙ

Сейчас Настя весит 90 килограммов. После того как ей удалось побороть лишний вес, она начала вести блог в социальных сетях. Настя рассказывает людям, пытающимся похудеть, свою историю: о том, как появился лишний вес и как ей удалось прийти к мысли, что пора изменить жизнь.

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