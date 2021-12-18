Последние новости Новосибирска на 18 декабря 2021 года: модель судится со стоматологами, QR-коды потребуют на детских утренниках

Сообщаем главные новости на 18 декабря. Фото: личный архив / Алексей БУЛАТОВ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

МОДЕЛЬ СУДИТСЯ СО СТОМАТОЛОГИЕЙ ИЗ-ЗА ПЕРЕКОШЕННОЙ ЧЕЛЮСТИ

38-летняя жительница Новосибирска Алиса Л. через суд пытается взыскать материальный и моральный ущерб - 2 миллиона рублей - с крупной федеральной сети стоматологии. Сибирячка в буквальном смысле лишилась лица, потеряла работу и приобрела психическое заболевание. И уверена, что виноваты в этом врачи стоматологической клиники, где ей лечили зубы. Пациентка пыталась решить возникшие проблемы мирно, а когда нервы совсем сдали — эмоционально высказалась в регистратуре клиники. Стоматологи вызвали полицию и настаивают на привлечении Алисы к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

QR-КОДЫ НА ДЕТСКИХ УТРЕННИКАХ

В Новосибирской области появились новые рекомендации для новогодних утренников в детских садах. Воспитателей просят обойтись без игр, а если детский сад пригласит аниматора, то тому обязательно нужно иметь QR-код. Как и родителям: их пустят на утренник только в масках и и двумя прививками.

ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В АВАРИИ

Шесть человек пострадали в аварии под Томском, в которую угодил микроавтобус из Новосибирска. В больницу попали водители автобуса и столкнувшегося с ним Hyundai и четверо пассажиров.

НОВОСИБИРЕЦ ПОДАЛ ЖАЛОБУ НА АННУ ТЕРЕШКОВУ

Напомним, 20 ноября вице-мэр Анна Терешкова выложила на своей личной странице видео, где обтирается снегом в купальнике. За это один из горожан, оскорбленный роликом, подал на нее жалобу.

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