«Где взять столько чистой воды?!»: из-за новых правил ледовый городок в Новосибирске под угрозой закрытия

Ледяных горок в этом году не будет во многих парках Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До Нового года осталось немного, но ледяных горок во дворах не видать. Все потому, что в регионе начало действовать Постановление Правительства РФ № 1939, в котором указаны новые стандарты для ледяных горок. Все горки выше 40 сантиметров теперь приравниваются к аттракционам, а значит, должны быть зарегистрированы и соответствовать всем нормативам. Одно из таких правил — качество воды, которой заливаются горки: к ней предъявляют те же требования, что и к питьевой. Откуда взялись эти правила и что теперь будет с ледяными горками в Новосибирске — в нашем материале.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ГОРОК

О том, какие горки считаются аттракционами, сказано в Постановлениях Правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Согласно этим документам аттракционы должны быть возведены по технологиям ГОСТ-2016 «Горки зимние. Требования безопасности по эксплуатации». Именно там есть строки, вызвавшие у многих недоумение: «Качество воды, используемой для получения и скрепления ледяных блоков, а также получения поверхности скольжения, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды».

Из-за этого под вопросом может оказаться работа ледового городка в Новосибирске. Директор Сергей Машаров обещает, что аттракционы откроются к сроку и будут созданы по нормативам. Единственная проблема: где взять столько чистой воды?

— Где взять столько чистой воды? Горки будут, но вы же понимаете, что строки в ГОСТе про питьевую воду — это нонсенс. Не знаю, кто его писал. Раньше таких требований по составу воды не было. Я выпиливаю по 30 тонн льда в день. Начал 2 декабря, закончу 22-го числа — итого 600 тонн. Где найти столько чистой воды? В каком озере? Учитывая, что к озеру еще и подъезд должен быть. Вот и получается, что по ГОСТу делаем все, кроме этого пункта. Как будут проверять, насколько чистая вода, я не знаю. Если кому-нибудь надо будет закрыть городок, то до этого пункта докопаются, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Машаров.

Не согласен он и с другими требованиями, например, о том, что скаты горок должны быть только прямыми, даже без плавных поворотов. Из-за этого придется отменить планы на строительство знаменитой большой горки длиной 70 метров, которую предприниматель считает одной из лучших во всей России.

— Скорее всего, за основу в ГОСТе было взято катание на «ватрушках». Там нет никакого управления: руки-ноги земли не касаются, изменить положение невозможно. Попадается небольшой камешек — и все, летите в другую сторону. С ледянками так не бывает. На большой горке всегда были бортики, и никто не травмировался. А теперь такое строить нельзя. Кроме того, я всегда строил бесплатную горочку в своем дворе. А сейчас и я, и управляющая компания отказались, потому что придется оформлять на нее паспорт, все документы, акты допуска, ввод в эксплуатацию, еще и платить за это… Даже те горки, которые люди делают сами, утрамбовывая снег, тут же разрушают тракторы — ТСЖ боятся попасть под санкции, — объясняет Сергей Машаров.

По мнению предпринимателя, запреты на незарегистрированные высокие горки обернутся тем, что дети начнут искать бесплатную альтернативу — природные склоны, где безопасность не гарантирует вообще никто.

СКОЛЬКО СТОИТ ЛЕДЯНАЯ ГОРКА?

Стоимость горки зависит от высоты горки и материалов, из которых она сделана: снега, льда, воды и дерева. Траты на самую высокую горку (6 метров) в городке, по словам Сергея Машарова, достигают 700 тысяч рублей. Учитывая, что помимо горок будут еще различные арт-объекты и лабиринты, стоимость городка измеряется несколькими десятками миллионов. И несколько тысяч уйдет на регистрацию аттракционов.

ЛЕДЯНЫХ ГОРОК НЕ БУДЕТ?

Судя по тому, что исполнение новых требований — задача трудновыполнимая, парки Новосибирска отказались от традиционных ледяных горок. В шести городских парках — «Сосновый бор», «Березовая роща», «Центральный», «Бугринская роща», «Затулинский» и «У моря Обского» — корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что поставят в этом году по одной деревянной горке и только для малышей. В Первомайском парке таких горок будет несколько, а в парке имени С. М. Кирова горка будет пластмассовой.

— Родители жалуются, но не сильно: раньше мы катались на горках не по ГОСТу и выжили. Подросткам таких горок тоже недостаточно, им надо и повыше, и разгон побольше. Но на все это теперь нужны сертификаты, а кто этим будет заниматься? — задают риторический вопрос в парке «Березовая роща».

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